Sony, 110.000 TL’lik 4K Projektörünü Duyurdu!

Sony, CES 2018’de 30.000 dolar değerinde olan 4K projektörünü duyurdu. Projektörle birlikte 360 derece ses sistemi de geliyor.

Sony, CES 2018’de birbirinden iddialı ürünler tanıttı. Bu ürünler arasında üst düzey OLED TV’lere bile fark atacak bir projektör de var. 4K Ultra Short Throw(LSPX-A1) projektörünü duyuran Sony, duvardan yalnızca 9.6 inç uzaklığa konulan projeksiyondan muhteşem ötesi görüntüler yayabiliyor. 4K görüntüyü 120 inç, yani 3 metre boyutunda bozulma yaşamadan gösterebilen projektör, 2500 lümen parlaklığı ile en net ve en parlak görüntüyü kullanıcılara sunuyor.

30.000 dolar(112.000 TL+ KDV) gibi üst düzey bir fiyattan satışa sunulan projektörün içerisinde 360 derece ses üreten bir hoparlör de bulunuyor. Bir sehpa görünümünde olan projektörün yan taraflarında son derece başarılı bir ses sistemi var. Tasarım olarak son derece şık bir şekilde karşımıza çıkan LSPX-A1, alt kısmındaki ahşap raf, alüminyum çerçeve ve mermer tavanla birlikte evlere çok güzel bir görünüm katabiliyor. Akıllı tasarımı sayesinde bütün kablolarını gizleyebileceğiniz LSPX-A1, gerek performansı gerekse de tasarımı ile her evde olması gereken, ancak neredeyse hiçbir evde olamayacak bir projektör.

Eğer çok zengin değilseniz muhtemelen bu teknolojiden faydalanamayacaksınız. Evinizin bir odasını alıp her bir köşeyi siyaha boyayıp rahat bir TV koltuğu koyup tam karşınızda bulunan LSPX-A1’den bir şeyler izlemek muhteşem bir duygu olurdu, ancak ben dahil çoğumuzun böyle bir imkanı ne yazık ki yok. Bu teknoloji yakın gelecekte ucuzlayacak mı dersiniz? En azından 4-5 bin TL olsa da, Full HD projektörleri satın alabilsek diye düşünüyorum. Peki, bu durum hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Buna harcayacak paranız olsaydı kendinize bir LSPX-A1 alarak şımartmak ister miydiniz?