Sony, Dolby Vision HDR Destekli 77 İnçlik Televizyonunu Tanıttı!

CES 2017'ye hızlı giren Sony, yeni OLED Bravia 4K TV modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Sony, XBR-A1E Bravia 4K OLED TV modelini CES 2017'de kamuoyunun beğenisine sundu. XBR-A1E Bravia 4K, Japon teknolojinin devinin amiral gemisi televizyonu koltuğuna oturacak. Böylece yıllardır OLED pazarında hakimiyet kuran LG, dengi bir rakiple karşılaşacak.

Sony televizyonunu şu sözlerle tanımlıyor: "Benzeri görülmemiş siyahlık seviyesi, zengin ve canlı renkler, dinamik kontrast, net görüntü ve geniş görüş açısı tek çatıda birleşti."

LG, Sony ile aynı kanıda olmayabilir zira Sony'nin panellerini bizzat Güney Koreli şirket temin ediyor ve daima pazarın en iyisi olduğunu iddiasında.

XBR-A1E Bravia 4K OLED'in alametifarikası 4K HDR Processor X1. Böylece Dolby Vision HDR'a tam destek sağlanıyor. Televizyon çok ama çok ince ve zarif. Bu da rekabette elini güçlendirecek bir faktör.

Seri; 55, 65 ve 77 inçlik ekran boyutu seçeneklerine sahip olacak. Japon firma henüz fiyat konusunda açıklama yapmadı ama biz LG'nin benzer modellerini baz alarak bir tahminde bulunabiliriz. LG; 55 inçlik modeline 2.500 dolar; 77 inçlik modeli Signature G6'ya ise 20.000 dolarlık fiyat biçmişti. Aralarındaki farkın fazla olmayacağını sanıyoruz.

XBR-A1E Bravia ailesi Android temelli geliştirilmiş. Yani Google'ın sonsuz desteğini her an yanınızda hissedebilirsiniz.