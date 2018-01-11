Sony Mobile'ın Dönüşü Muhteşem Olacak

CES 2018'de tanıttığı XA2 ve XA2 Ultra modelleriyle eskisi gibi gözde telefonlar tasarlayacağı sinyallerini veren firma, yapması gerekenleri olağandan hızlı şekilde yerine getirebileceğini ispat ediyor.

Sony’nin 2013 yılında çıkardığı Xperia modelleri, stil sahibi, minimalist tasarımları yanında su geçirmezlik gibi ilgi çeken özellikleri sayesinde bir zamanların en moda Android telefonları olmayı başarmışlardı. Fakat firmanın sonraları basireti kapanmış olacak ki etkileyici özelliklere sahip olmalarına rağmen, kritik hasiyette hataları giderme noktasındaki yeteneksizliği, firmanın telefonlarının gözden düşmesine yol açtı.

Fakat CES 2018’de görüldüğü kadarıyla Sony yeni Xperia XA2 ve XA2 Ultra modelleriyle tekrar büyük olma yolundaki hattında yer alacak. Çünkü bu modeller orta seviyede esintiler taşıyor olsalar da, Sony’nin yeni 5.2 inç ve 6 inç telefonlarla yaptığı değişiklikler, Xperia’nın artık gelişmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Bunun ilk örneği, her iki telefonun da çalışan parmak izi okuyucusuna sahip olmaları. Bu özellik nedendir bilinmez Amerika’daki tüm Xperia modellerinde devre dışı bırakılmıştı. Bunun da ötesinde Sony bu parmak izi okuyucularını, 23 MP’lik arka kameraların hemen altına, erişimi kolay bir yere yerleştirmiş.

Batarya tarafında ise XA2 modeli 3.300 mAh gücünde bir bataryaya sahipken, XA2 Ultra modeli ise 3.580 mAh gücünde bir batarya ile geliyor. Bu itibarla daha önceki modellerinden %43 oranında daha güçlüler. Mevcut öncü modeli 2.700 mAh’lik bataryaya sahip olan bir firma için oldukça önemli bir adım anlamına geliyor bu.

Son olarak hem XA2, hem de XA2 Ultra’nın yeni görünüm oranları 18:9 olarak değiştirilmiş. Çok büyük bir şeymiş gibi görünmeyebilir ama, bu atılımlarla firma sadece değişmek istediğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bu değişimi şaşırtıcı bir hızla yapabileceğini de ispat ediyor.

Tüm bu özellikleri Snapdragon 630işlemci, Sony’nin imzasını taşıyan temiz hatlar ve XA2 Ultra modelinde yer alan ikili selfie kamerası gibi yeni eklentilerle bir araya getirdiğinizde, Moto G5S Plus ya da HTC U11 Life’a pekala cazip bir alternatif olabilecek model çıkıyor karşınıza.

XA2 ve XA2 Ultra modelleri işlerin artık değişebileceğini gösteriyor. Bütünüyle yenilenmiş bir Sony ile karşı karşıya olabiliriz.

Henüz fiyatlandırma ile ilgili bir bilgi sağlanmamış olmakla birlikte (ki tahminlere göre 300$-400$ aralığında olacak), XA2 ve XA2 Utra’nın çıkış tarihi Şubat ayının başı olarak belirlendi. XA2 Snapdragon 630 CPU, 3GB RAM, 32 GB hafıza ve microSD kart girişine sahipken, Ultra versiyonu ise 4GB RAM ve 32 GB ya da 64 GB hafıza seçenekleriyle çıkacak.