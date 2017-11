Sony PlayStation Satış Rakamlarını Eskisi Kadar Önemsemiyor

Yayınlanan son çeyrek raporlarına göre Sony, 4,2 milyon adet PlayStation 4 daha sattı. Ancak şirket artan satışlara eskisi kadar sevinmiyor.

Bir dönem sıkıntılı günler yaşayan Sony, durumunu düzeltmekle kalmayıp kar seviyesini en yüksek noktaya çıkarmaya çalışıyor. Telefon piyasası hariç tüm alanlarda başarılı bir şekilde işlerini düzelten teknoloji devi açıklanan son rapora göre geçen yılın aynı çeyreğine göre daha fazla PS4 sattı. Şirketin geçen yılki aynı dönem satışı 3,9 milyonken bu yıl 4,2 milyona yükseldi. Ayrıca şirketin bir yöneticisi yaptığı açıklamada şirketin oyun bölümünün mali yılda 2 trilyon Avro satış yapmasını beklediklerini söyledi. Bu rakamın yarısından fazlasının PlayStation Network aracılığıyla sağlanacağı düşünülüyor.

Açıklamalarına devam eden yönetici, eskiden iş modelinin B2B (Business to Business) olduğunu ancak şimdi doğrudan tüketim modeline geçildiğini belirtti. Donanımın önemli olduğunu söyleyen yönetici, "Ancak donanımdan çok kullanıcı sayısının artık öne çıkıyor" dedi. Sony yöneticisinin söylediği şey aslında PS Plus gibi servislerin artık daha fazla kazanç getirdiği. Öte yandan bu tutum, endüstride giderek yaygınlaşıyor. Örneğin Microsoft, Activision Blizzard, and Electronic Arts gibi şirketler aylık aktif kullanıcılar ya da kullanıcıların oyunları oynamak için harcadıkları sürelerin istatistiklerini daha önemli buluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizce hangisi daha önemli donanım satmak mı yoksa içerik satmak mı?