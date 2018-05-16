Sony PlayStation Vita İçin Son Yaklaşıyor!

Kendi anavatanında son derece popüler olmasına karşın Avrupa ve Kuzey Amerika'da bir karşılık bulamayan PlayStation Vita, Sony 2018 mali yılının sonuna ermesi ile birlikte fiziksel oyun desteğini kaybedecek.

Sony’nin 2012 yılında piyasaya sürmüş olduğu taşınabilir oyun konsolu PlayStation Vita, geri dönülemez bir sona yaklaşıyor. Şirketin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki şubeleri, Sony’nin 2018 mali yılı sonunda Vita GameCard üretimini sonlandırmayı planladığını doğruladı.

Sony, PlayStation Vita kullanıcılarına oyunları dijital olarak sunmaya devam edecek. Fakat Vita GameCard almak isteyen kişiler 15 Şubat 2019’a kadar sipariş vermek zorunda kalacaklar. Zira Sony’nin 2018 mali yılı 31 Mart 2019’a sona erecek.

Bir Sony sözcüsü, Vita GameCard üretiminin durması ile ilgili olarak Sony’nin başarısız olduğunu söylerken, şirketin PlayStation Vita’yı ‘Hareket halindeyken oyun oynayabileceğiniz bir konsol’ sloganı ile piyasaya sunduğunu fakat yerini akıllı telefonlara kaptırdığını söyledi.

PlayStation Vita, Sony’nin anavatanı olan Japonya’da oldukça popüler olmayı başardı. Fakat Kuzey Amerika ve Avrupa’da hem akıllı telefonlar hem de Nintendo Switch ile girmiş olduğu rekabette mağlup oldu. Bu durum, PlayStation Vita’nın kaçınılmaz sonunu getirmiş oldu.