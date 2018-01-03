Sony’nin tanıtması beklenen yeni telefonu Xperia XZ2 Premium’un konsept görüntüleri paylaşıldı. Videoya göre telefon gümbür gümbür geliyor.

Sony, 2017’de diğer telefon üreticilerinden yediği ters köşe yüzünden kimsenin ilgisini çekmeyen bir telefon yapmıştı. Koskoca çerçeveleri ile gereksiz pahalı olan Xperia XZ Premium’un ardından hatasının farkına varan Sony, 2018’e çok daha umutlu girecekmiş duruyor.

Concept Creator YouTube kanalında, yeni Sony cihazı ile ilgili bir konsept video yayınlandı. Yayınlanan video ile birlikte telefonun genel tasarımı hemen hemen ortaya çıktı. Yeni telefon, şirketin günümüze kadar çıkış yaptığı en ince Sony telefonu olma şerefine üstlenecek. MWC 2018’de tanıtılması beklenen Sony Xperia XZ2 Premium, eski Sony telefonlarına göre daha ince ve çok daha küçük çerçevelerle birlikte geliyor. Concept Creator YouTube kanalının yayınladığı tasarım, son derece başarılı görünüyor. Geçen sene ortaya çıkan Sony cihazına göre çok daha ince çerçeveli bir telefon olmasının yanı sıra ortaya dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamerası, 2018’in en iyi telefon kameralar arasında yer alacak gibi duruyor.

Tasarımda en dikkat çekici olaylardan birisi 3.5 mm jak girişiydi. Apple, Google gibi üreticilerin jak girişinden vazgeçmiş olması diğer telefon üreticilerininde de aynı olayı yaşayacağını akıllara getiriyordu. Konsept tasarıma göre kulaklık girişi yine bulunacak. Sony Xperia XZ2 Premium ismiyle çıkması beklenen telefon, tahminlere göre MWC 2018’de tanıtılacak.