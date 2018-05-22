Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, uyuşturucuyu simgeleyen, esrar logosu gibi resimlerin sosyal medyada kullanılmasının suça tabi olduğunu belirtti.

Madde ve madde kullanımıyla alakalı geçmişte olduğundan çok daha büyük mücadeleler içine girildiğini belirten Seydioğulları, "Sosyal medya hesaplarında uyuşturucuyu işaret eden simgelerin kullanılması, fotoğrafların paylaşılması suç, tespiti halinde en az 5 yılla yargılanırsınız." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamına girilmesi için paylaşım yapılmasına gerek olmadığına dikkat çeken Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Seydioğlları, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bu yasak sadece yayın yoluyla değil, giyim kuşamda da geçerli, esrar rozeti takarsanız hakkınızda işlem başlatılır."

Toplumda sıklıkla tişörtleri giyilen ve şapkaları takılan bu tip logoların kullanımının yasak olduğunu ve uyuşturucuya sevk ettiğini belirten İbrahim Seydioğulları, önümüzdeki dönemde sosyal medyadaki uyuşturucu operasyonlarına daha fazla eğileceklerini de ekledi.