Geçtiğimiz seneler içerisinde sosyal medyada adeta patlama yaratan (bu arada benim hep sarı gördüğüm) elbise olayından sonra, şimdi de bir ses kaydı olay yarattı.

3 sene önce sosyal medyayı ve internet gündemini meşgul eden bir elbise olayı vardı hatırlarsınız: Bilgisayarların kontrast ayarı sebebiyle insanların bir sarı, bir mavi gördüğü elbise sanki bir illüzyon varmış gibi algılanmıştı.

- Nasıl 'yanny' duyuyorsunuz? Laurel olduğu çok açık.

- Nasıl 'laurel' duyuyorsunuz? Yanny olduğu çok açık.

- Yanny diyenler ilgi çekmeye çalışıyorlar.

- Yanny diyorum, çünkü yanny duyuyorum.

Reddit'te yayınlanan bir ses kaydı, dinleyenlerde iki farklı ses duyduğu izlenimi uyandırıyor. Instagram'da ve Twitter'da adına onlarca farklı anket açılan ve anketlerin hemen hemen yarı yarıya gittiği ses kaydını sizlere de dinletelim:

Şahsen benim ve dinlettiğim herkesin duyduğu şey 'Yanny' oluyor.