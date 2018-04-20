YouTube, daha önce dikkat edeceklerini söylemelerine rağmen pedofili, nazi gibi sakıncalı içeriklerde reklam yayınlamaya devam ediyor.

YouTube, bu yılın başlarında, platformda yer alan pedofili, nazi ve aşırı propaganda yapan bazı kanalları kaldıracaklarını açıklamıştı. Uzun bir süredir bu tarz kanalları ortadan kaldırmaya çalışan ünlü platform, henüz tam olarak amacına ulaşamadı. YouTube, bu kapsamda bir süre önce hangi kanalların reklamlardan para kazanacağını sınırlandırdığı yeni bir kuralı yürürlüğe koydu. Bu kuralla, uygunsuz videoların potansiyel olarak para kazanma olasılığı ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre YouTube amacına ulaşamamış gibi duruyor. Hala Adidas gibi dünyanın en büyük markalarının reklamları bu tarz rahatsız edici videolarda yayınlanarak yayıncılarına para kazandırmaya devam ediyor. Konuya ilişkin bir YouTube sözcüsü CNN’e şu ifadeleri söyledi:

“Daha sıkı politikalar, daha iyi kontroller ve daha fazla şeffaflık sunmak için para kazanma sistemimizde önemli değişiklikler yaparak reklamverenlerle ortaklık kurduk.

Reklamların politikamıza uymayan içeriğe yanlışlıkla karıştırıldığını tespit ettiğimizde bu reklamları derhal kaldırıyoruz. Tüm videoların tüm markalar için uygun olmayacağını biliyoruz, bunun için reklamverenlerimiz ile çalışmaya ve bu reklamları daha doğru şekilde yayınlamaya kararlıyız.”

YouTube rahatsız edici videolarda reklam yayınlamanın önüne geçmeye çalıştıklarını söylese de, henüz bunun için ciddi adımlar atılmış gibi görünmüyor. Adidas gibi özel markaların dışında Ulaştırma Bakanlığı, Hastalık Kontrol Merkezleri gibi hükümet kuruluşlarının reklamları da YouTube’da pedofili, nazi ve aşırı propaganda yapan bazı videolarda yer alabiliyor. YouTube’un bu konuda ne yapacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.