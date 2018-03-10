SpaceX Tarafından Fırlatılan Roketler Sıkıcı Olmaya Başladı

Başarılı fırlatmalarıyla SpaceX, günümüzün en büyük uzay şirketlerinden biri oldu. Rutin haline gelen fırlatmalar, artık heyecan uyandırmamaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda başarılı bir şekilde uzaya gönderilen, dünyanın en güçlü operasyonel roketi Falcon Heavy'nin ardından oldukça mutlu görünen Elon Musk, son günlerde biraz sıkılmış görünüyor. Bir basın mensubunun bildirdiğine göre, yapılan basın toplantısında hafif bir gülümseme ve rahatlamış görüntü sunan Musk, şu anki durumdan biraz sıkılmış gibi.

Görünen o ki, Elon Musk artık rutin haline gelen roket fırlatmalarından eski heyecanı duymuyor. Çok daha büyük projelere sahip olan Musk, bugüne kadar 50 farklı Falcon 9 fırlatması gerçekleştirdi. 2002'de kurulmasının üzerinden kısa bir süre geçmeden ciddi mali sıkıntılarla karşılaşan SpaceX, bugünkü durumuna gelene kadar birçok zorluğu aştı.

"Sadece 10 yıl önce, Falcon 1 roketimizle bir yörüngeye bile ulaşamadık." şeklinde tweet atan Musk, bu başarıyı dehasına borçlu. Mars'a insan ve kargo taşımacılığı maliyetlerini en aza indirmeyi hayal eden Musk, bu hayaline doğru emin adımlarla ilerliyor. Zaman zaman başarısızlıklar yaşasa da bu oranı gün geçtikçe azaltan SpaceX, Elon Musk'ın hayallerine her geçen gün biraz daha yaklaşmasına yardımcı oluyor. 2018 yılında 30-40 fırlatma yapmayı planlayan SpaceX, bu yılın sonlarına doğru bazı NASA astronotlarını Falcon 9 ile uzay istasyonuna göndermeyi planlıyor.

"Sıkıcılık" bazen bu sektörde iyi bir şey olabilir. Sıkıcı denen şeyler, güvenli ve kendini kanıtlamıştır. Falcon 9'un fırlatmalarının rutinleşmesi, SpaceX'in başarısının en büyük göstergesi ve bu henüz başlangıç. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Elon Musk, bu sıkıcı durumdan kurtulmak için çok daha çılgın projelerini ortaya çıkarır mı?