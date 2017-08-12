Speedtest Ülkelerin Aylık Küresel İnternet Hızını Listeliyor

Speedtest'in yayınladığı Global Index aracılığıyla içlerinde Türkiye'nin de olduğu ülkelerin mobil ve genişbant olmak üzere internet hızlarını görebiliyoruz.

Speedtest'i internet hızını ölçen bir web sitesi olarak görmüştük ancak Speedtest, sadece ölçüm yapmadığını, aynı zamanda global internet hızlarını da insanlara sunabileceğini gösteriyor. Speedtes'in Global Index'i aracılığıyla ülkelerin internet hızlarını görebiliyoruz. Ayrıca bu sıralama aylık olarak da güncelleniyor.

Global Index, internet hızlarını test eden kullanıcıların internet hızlarını, mobil ve genişbant olmak üzere iki başlık altında sıralıyor. Sıralanan ülkelerin üstlerine tıkladığımız taktirde de seçtiğimiz ülkenin hem genişbanttaki hem de mobildeki yükleme ve indirme hızlarını görebiliyoruz. Genel anlamda bizlere gösterilen verilerin "ortalama" internet hızı olduğunu da belirtmiş olalım.

Şu anda Temmuz ayının verilerini yayınlayan Global Index'e göre mobilde en yüksek indirme hızında ilk beş sırada Norveç, Hollanda, Macaristan, Singapur ve Malta bulunuyor. Genişbant indirme hızı sıralamasına baktığımızda ise Singapur'un açık ara en başta olduğunu görüyoruz. Ardından ise Güney Kore, Hong Kong, İzlanda ve Romanya geliyor.

Türkiye'nin hızına gelecek olursak, mobildeki hız sıralamasında, genişbanta kıyasla daha üst sıralarda bulunuyoruz. Mobilde 29.30 Mbps ile 28. sırada bulunan Türkiye, genişbant hızında ise 14.96 Mbps ile 82. sırada kendisine yer ediniyor.

Her ay güncellenen bu verilerin, bu ayın sonunda yine değişebileceğini hatırlatmakta fayda var ancak bir anda ilk 10'a girmemizi beklemek pek de doğru olmaz. Global Index'in internet hızı verilerine buradan ulaşabilir ve diğer ülkelerin internet hızlarına da göz atabilirsiniz.