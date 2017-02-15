Uçuk fiyatlarla satılan spor otomobillerin fiyatları ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Peki bu modeller hangi şehirlerde hangi fiyattan satışta?

İnsanoğlunun en çok arzuladığı, hem erkeklerin hem kadınların rüyalarını süsleyen spor arabalar… Cepleri yaktığı kesin, hiçbir yerde ucuz değiller, fakat… Dünyadaki fiyatları nasıl? Bu yazıda buna değindik.

Tabii ki fiyatlandırma konusunda vergilerin çok büyük önemi var. Ülkemizde ise bu tür arabaların fiyatları %160 ÖTV ile süsleniyor.

Yukarıdaki görselde McLaren 570GT’nin ülkelere göre fiyat dağılımları bulunuyor. Aracın en ucuza satıldığı yer, 193 bin dolar etiketle Londra olurken, Hong Kong’da bu etiket 414 bin dolar. İki katından bile fazla.

Cadillac CT6’nın fiyatı ABD’ye bağlı Montreal’de 47 bin dolarken, Tokyo’da aynı araç 88 bin dolara satılıyor.

Lamborghini ise her yerde satılan bir araç değil. Görselde de görüldüğü üzere ülkeler arasında aşırı fiyat farkları bulunmuyor. Bunu belirleyen durum ise tabii ki vergi oranları. Bazı ülkelerin kuralları sert ve çoğu şeyi düzenliyor. Bu durumda biraz daha esnek olan ülkelere fiyatlar daha aşağıda olabiliyor.

Listemize Rolls – Royce Ghost ile devam ettiğimizde doğu bölgesindeki aşırı fiyat farkını görüyoruz. Arabanaın ana pazarının Londra olduğu, 279 bin dolarlık en düşük fiyattan da belli. İthal edilen ülkenin uzaklığı ve ülkede uygulanan vergi politikaları, araçta fiyat farkını en çok etkileyen durum.

Garanti durumu da araba ithal edildikten sonra tam bir muammaya dönüşüyor. Her ülkenin emisyon değerleri, güvenlik gereklilikleri ve servisleri farklı olduğundan, arabayı ana ülkesinde almak kadar etkili bir garanti süreci sunulamıyor.

Range Rover da yukarıda gördüğünüz gibi uzaklık arttıkça değer kazanmış durumda.

Audi R8 fiyatlarıysa genelde birbirine yakın fiyatlar. Araç piyasasındaki uzman kişiler, “eğer 20 bin dolarlık bir araba alıp onu yurtdışına ihraç etmek istiyorsanız, uçağa koymaya dahi değmeyecektir. Ancak burada bir Ferrari GTO’dan bahsediyorsak, o zaman durum değişir.”

Lüks spor araba alımları o kadar kolay değil. Telefonda çok fazla zaman geçirmek, plan yapmak, satıcıyla direkt olarak iletişime geçmek gibi sürekli bir meşgale gerektiriyor. Hatta çevirmene dahi ihtiyaç olabilir.

Son olarak da eski model spor arabalardan bahsedelim. Yüksek emisyon değerleri ve düşük güvenlik önlemleri olduğundan, durum yine ülkeden ülkeye değişebiliyor. Bazı hükûmetler araçları emekliye ayırıyor, bazıları ise fiyatlara aşırı yük bindiriyor. Aksi takdirde de trafikten men ediyorlar.