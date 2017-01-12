Spor Toto Süper Lig'de Bu Hafta Maçları Şifresiz İzlenebilecek!

Katarlı şirket bünyesine dahil olan ve isim değişikliğine gitmeye hazırlanan Lig TV'de bu haftasonu maçlar şifresiz verilecek.

Yılların Lig TV'si artık tarih oluyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Katarlı şirket beIN Media Group tarafından satın alınan Digiturk'ün en popüler kanalı Lig TV'nin ismi bu gece değişiyor.

13 Ocak tarihinden itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

Bu değişimin bir parçası olarak kullanıcılarına bir 'güzellik' yapmaya karar veren Digiturk, Pazartesi gününe kadar yayınlanacak maçların, yeni isimli kanallarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Yani haftasonu maçlarını şifresiz izleyebileceğiz.

Bunun yanı sıra Lig TV'nin resmi Facebook hesabı da ismini 'Beinsports Türkiye' olarak değiştirmiş durumda.