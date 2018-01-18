Spotify, Reklam Gelirini Artırmak İçin 'Haberlere' El Attı

Dünyanın en büyük ücretli müzik servisi olan Spotify, kullanıcılarını rakiplerinden ve podcast'lerden uzak tutmak için haber ve siyaset kapsamı sunmaya başlayacak.

BuzzFeed de dahil olmak üzere 8 şirket, Spotlight adlı yeni girişim için programlama yapmayı kabul etti. İlk programlardan birisi BuzzFeed çalışanları tarafından sağlanan 4 ila 7 dakikalık bir günlük haber bülteni olacak. Bu arada Spotlight uygulaması henüz yalnızca ABD'deki kullanıcalara sunulacak. Ülkemizde ise böyle bir çalışmanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz bir bilgi ya da ipucu bulunmuyor.

Spotify'ın bu uygulamayı geliştirme amacı ise ABD verilerine göre, her yıl radyo reklamlarına harcanan 18 milyar dolarlık pastadan pay alabilme düşüncesi. Şirket, kayıt endüstrisinin uzun süren gerilemesini neredeyse tek başına tersine çevirirken, müzik haklarının yüksek maliyeti nedeniyle karını istediği kadar artıramamıştı. Yine de videolarla ve podcast'lerle müziğin ötesine geçen Spotify için bu uygulama, içerdiği spor, popüler kültür ve siyaset gibi verilerle yeni bir boyut anlamına geliyor.

Öte yandan Spotify, Apple Music ve Youtube gibi devasa rakipler karşısında kendisini bir adım öne de taşımak istiyor. Elbette kapitalist üretim koşulları içerisindeki rekabet Spotify için çok da karlı bir seçenek değil, ancak şirket farklılaşma yolunda adımlar atmak istiyor. Şirketin stüdyo ve video başkanı Courtney Holt bir röportajda yeni şeyler inşa etmeye başladıklarını belirterek, "Görülebilen ve dinlenebilen içeriği yaratmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı programlar, servis üzerinde zaten mevcut olan podcast sürümleri olacak ve başlangıçta aynı reklamları içerecek. Diğer programların test aşamalarında ise herhangi bir reklam bulunmayacak. Spotify'ın yeni uygulaması Spotlight, Şubat ayında piyasadaki yerini alacak ve bu uygulama global anlamda yaygınlaştırılmaya çalışılacak.