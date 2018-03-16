Spotify’ın yeni kullanıcı arayüzü test edilmeye başladı. Şirket, bu arayüzü ilk olarak yeni Spotify kullanıcılarına sundu.

Dünya üzerinde en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify, bu sıralar kullanıcı arayüzünü değiştirmeye çalışıyor. Standart kullanıcılarıyla bu testleri yapmak istemeyen şirket, yeni arayüzü şimdilik yalnızca yeni kullanıcılar için sunuyor. Yeni kullanıcıların verdiği tepkiye göre devam etmek isteyen Spotify, akıllı telefonuna Spotify uygulamasını indirip, yeni hesap açan insanlara bu arayüzünü sunuyor.

Hem Android hem de iOS kullanıcıları için sunulan bu yeni arayüz bir süredir test ediliyordu, ancak Reddit’te gündem oluncaya kadar fark edilmedi. Eğer siz de yeni arayüzü merak ediyorsanız, aşağıdaki adımları yerine getirmelisiniz.

Spotify’nin Yeni Kullanıcı Arayüzüne Nasıl Girerim?

Eğer iOS kullanıyorsanız, uygulamayı telefonunuzdan siliniz. Cihazınız Android ise hesabınızla çıkış yapıp uygulama ayarlarından Spotify’nin verilerini siliniz.

Uygulamayı yeniden indirdikten sonra, yeni bir e-posta ile kayıt olarak giriş yapınız.

Yeni kullanıcı arayüzüne ulaşmış oluyorsunuz. Eğer bu hesaptan çıkıp yeniden kendi hesabınıza girerseniz, eski Spotify kullanıcı arayüzüyle karşılaşacaksınız.

Eğer yeni arayüzü beklediği ilgiyi toplayabilirse, yakında eski arayüzün yerini alacaktır.