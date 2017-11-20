Star Trek'in İkonik Borg Küpü, Bir Bilgisayara Dönüştürüldü!

Star Trek dizisinin Borg küpü, donanım geliştiriciler tarafından bir mikro bilgisayar tasarımında kullanıldı. 15 santimetrelik mikro bilgisayarın giriş fiyatı 599 dolar (2300 TL).

1987 ile 1994 yılları arasında yayınlanan Star Trek: The Next Generation’ın ikonik Borg küpü, donanım yaratıcısı Cherry Tree’nin muhteşem dizaynı ile Borg Cube VR PC olarak yeniden karşımıza çıkıyor.

Star TrekTM tarafından resmi olarak lisanslanmış olaran Borg Cube PC, içerisinde 4.2GHz i7 -7700K işlemci bulunduruyor. 32GB DDR4 RAM’e sahip olan cihazda 2TB M.2 2280 SSD bulunuyor ve 4TB’a kadar ikinci bir SSD destekleniyor.

15*15*15 santimetre boyutlarında olan bu özel tasarım şık mikro bilgisayarın en düşük fiyatı 599 dolar (2300 TL) fakat spesifikasyonlara göre 1299 dolara (5000 TL) kadar çıkabilmektedir. Cihazda oyun oynamak için bir ekran kartı olmadığını da unutmayın.

Borg Cube PC bir seri üretim değil özel tasarım ürünü. Bu nedenle böyle bir PC satın almak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Zira cihaz tanıtıldığından bu yana yalnızca 326 adet kaldı. Ürün teslimatı ise ‘Kara Cuma’ olarak bilinen 24 Kasım’da başlayacak.