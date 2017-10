Star Wars: The Last Jedi Fragmanı Yayınlandı!

Tüz zamanların en çok izleyiciye sahip film serilerinden Star Wars, yıldızlararası macerasına devam ediyor. Yaşlı Luke Skywalker’a merhaba deyin!

Geçtiğimiz Nisan ayında sinema severleri devam halkası haberiyle mutlu eden efsanevi serinin son filmi, temmuz ayındaki ilk fragmanıyla heyecanlandırmıştı.

Yeni fragmanda ise yapımcılar film hakkında daha çok argüman sunuyorlar. Artık yaşını başını almış Luke Skywalker, Ahch-To gibi bir güç ile bir kere daha karşılaştığını ve korkmadığını söylerken, muhtemelen Kylo Ren’den bahsediyor.

Serinin yapımcıları Lucas kardeşlerin şirketi Lucasfilm, fragmandan hemen önce aşağıdaki posteri de yayınladı:



The Last Jedi, 2015'te vizyona giren The Force Awakens filminin hemen sonrasında geçen ana Star Wars serisinin sekizinci halkası. Yan yapımların beklenen etkiyi uyandırmaması üzerine ana karakterleri tekrar beyaz perdede göreceğiz. Film hakkında dönen söylentiler arasında Luke Skywalker’ın beklendiği gibi bu kez kurtarıcı rolünü üstlenmeyeceği de var.

Star Wars: The Last Jedi, tüm dünyayla aynı anda 15 Aralık'ta sinemalarda olacak: