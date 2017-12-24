Star Wars The Last Jedi Uzay İstasyonu'nda İzlendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, dün ( Cumartesi) günü Dünya'dan 386 kilometre yükseklikte Star Wars serisinin son filmi The Last Jedi'ı izlediler.

Bilinen evren içerisinde, bilinen tek akıllı canlı formu olarak insanlığın en büyük eğlencelerinden birisi de geçtiğimiz yüz yıl boyunca, sinema oldu. Öyle ki, sinema, bir propaganda aracı olarak kullanılması sebebiyle savaşların çıkmasına sebep olan nedenlerden biri haline gelmesine rağmen insanlığın beyaz perdeye olan tutkusunu sona erdiremedi. (İyi ki de erdiremedi) Özellikle Sovyetler Birliği döneminde sanatsal anlamda büyük kazanımlar elde eden sinema tarihinde Bilim Kurgu alanında da çok nitelikli örnekler sunuldu. Bunlardan en önemlisi de hiç şüphesiz Star Wars serisi oldu. Yıllardır birçok hayran biriktiren Star Wars'ın son filmi The Last Jedi Dünya'dan çok uzaklarda dahi kendisine izleyici buldu.

NASA astronotu Maritime T. Vande Hei tarafından Twitter aracılığıyla paylaşılan bir fotoğraf, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 5 astronotun Star Wars evreninin son filmini izlediğini gösterdi. Vande Hei hangi film olduğunu belirtmese de ekrandaki The Last Jedi sahnesi gözlerden kaçmadı. 2015'te ISS'de bir yılını geçiren Astronot Scott Kelly, yörüngede uzun süreli kalış süresince sıfır yer çekimi ortamında film gecesinin neye benzediğini gösteren bir görüntüyü bizlerle paylaşmıştı.

NASA, daha önce Uzay İstasyonu ekibinin yeni filmi bir dizüstü bilgisayar veya bir projektör kullanarak halihazırda gemiye alabileceğini belirtmişti. Mürettebatın filmleri genellikle dijital olarak yanlarına aldığı kaydedildi. Bununla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda film izlemek oradaki yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Öte yandan Uzay İstasyonu, Alien ve Gravity gibi bilim-kurgu filmlerine dayanan bir kütüphaneye de sahip.