Age of Empires 2 HD Tutkunlarına Özel Devasa İndirim

Microsoft’un yayıncılığını üstlendiği Age of Empires 2 HD ve bununla birlikte 3 DLC paketi, Steam üzerinde inanılmaz bir indirime girdi.

Age of Empires serisini seviyor musunuz? Strateji denildiğinde ilk aklımıza gelen oyun serilerinden biri olan Age of Empires, önümüzdeki yıllarda çıkacak yeni oyunuyla adından çok söz ettirecek gibi duruyor. Bu süreçte eski Age of Empires oyuncularına seriyi yeniden hatırlatmaya çalışan Microsoft, bunun için bazı adımlar atmaya başladı. Serinin en sevilen oyunlarından olan Age of Empires 2, Steam üzerinde inanılmaz bir kampanya ile geldi. Normalde oyunu 3 DLC paketi ile birlikte satın almaya kalktığınızda 85 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Satışa sunulan yeni pakette, Age of Empires 2’nin HD versiyonuna 3 DLC ile birlikte 85 TL yerine 21,75 TL’ye ulaşabileceksiniz. Microsoft, %74’lük bir indirim ve bu indirimle çıkan fiyata %20’lik bir indirim daha olacak şekilde iki ayrı indirimle fiyatları en dibe çekmeyi başardı. Age of Empires 2 HD paketiyle yeniden tarih yazmak isteyen oyuncular için ülkemiz dahil dünya genelinde son derece uygun bir fiyattan satışa sunulan oyun, strateji tutkunlarına güzel bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyor.

Pakette, Age of Empires 2 HD, The Forgotten, The African Kingdoms ve The Rise of the Rajas içerikleri bulunuyor. Stratejinin en ünlü temsilcilerinden birini HD grafik kalitesinde oynamak istiyorsanız, buraya tıklayarak ürünün Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.