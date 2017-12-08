Normalde 31 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam'de 31 TL'den satılan Homefront isimli oyun, Humble Bundle üzerinden kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu ücretsiz olarak alarak Steam üzerinde oynayabilirsiniz.

Bir cuma gününden herkese merhabalar dostlarım. Her zaman olduğu gibi yine çok güzel bir hafta sonuna girme hazırlığı içerisindeyiz. Sizlere Humble Bundle üzerinden Steam’de oynayabileceğiniz ücretsiz oyunları sık sık sunmaya çalışıyorum. Bugün bu oyunlara bir yenisini ekleyebileceksiniz. Steam fiyatı 31 TL olan 2011 yapımı Homefront, kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu.

Yani, aşağıda saydığım adımları yerine getirip oyunu Steam kütüphanenize indirdiğinizde, oyun sonsuza kadar sizin olacak.

Homefront Nasıl Bir Şey?

Hem tek hem de çok oyunculu seçenekleri sunan Homefront, başarılı grafikleriyle kütüphanenizde olmayı kesinlikle hak eden bir oyun. Hikaye yönünden hemen hemen herkesin beğenisini kazanan Homefront, multiplayer desteği sayesinde uzun soluklu oynamanızı sağlıyor.

Oyunun hikayesine baktığımızda ise bizleri orijinal bir hikaye karşılıyor. Yıl 2027, dünya 15 yıllık ekonomik çözüşün ardından azalan kaynaklar yüzünden büyük bir küresel çatışmaya maruz kalıyor. Bir zamanların büyük devleti Amerika düşmüş, nükleer silahları ile herkese korku salan Büyük Kore Cumhuriyeti yükselişe geçmiş durumda. Işte, FPS mekaniklerine sahip oyun böyle bir atmosferde geçiyor. Açıkçası, sizlere sunduğumuz oyunlar arasında Brutal Legend ile birlikte en favori oyunlarımdan birisi bu oldu. Eğer oyunu hemen indirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Homeftont’u Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Homefront’un Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan "Free" butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile gidiniz.

Mail’i açtıktan sonra karşınıza çıkan Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu, Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.

Tekrar ilerle dediğinizde oyun Steam hesabınıza eklenmiş oluyor.

Hepinize güzel ve bol oyunlu hafta sonları.