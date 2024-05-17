Tesla, 2022'den beri Model S ve X araçlarında Steam desteği sunuyordu. Ancak bugün gelen bilgiler, özelliğin kaldırılacağını gösterdi.

Türkiye’de de faaliyet gösteren dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, araçlarının ekranları üzerinden kullanıcılarına oyun oynama imkânı tanıyordu. Bu kapsamda 2022 yılının sonlarında Model S ve X’e Steam desteği getirilmişti.

Ancak bugün ortaya çıkan bilgiler, şirketin araçlarında Steam desteği vermekten vazgeçtiğini gösterdi. Bu hamle, kullanıcılara şirket tarafından gönderilen bir bilgilendirme mesajında görüldü.

Yeni Tesla araçları artık Steam oyunlarını çalıştıramayacak

Tesla’nın gönderdiği mesajlar, yeni Model S ve X araçlarını teslim alacak müşterilere yönelik. Otomobil devi, bilgilendirmesinde bu araçların Steam oyunlarını desteklemeyeceğini söylüyor. Bir mesajda şu ifadeler kullanılmış: “Tesla, Model X’inizdeki oyun bilgisayarını güncelliyor. Artık aracınız Steam oyunlarını oynayamayacak. Diğer tüm eğlence ve uygulama işlevleri ise etkilenmeyecek.”

Bu açıklamaya baktığımızda kararın yalnızca yeni Model X ve S sahiplerini etkileyeceğini anlayabiliyoruz. Yani muhtemelen hâlihazırda araçlara ve bu desteğe sahip olanlar Steam oyunlarını oynamaya devam edebilecek.

Konu hakkında şirketten henüz bir açıklama gelmediğini belirtelim. Yani detayları hâlâ belli değil. Ancak şirketin bu tarz hamleler yaptığını daha öncesinde görmüştük. Yeni araçlarında Disney Plus gibi bazı uygulamaları kaldırırken hâlihazırda teslim edilmiş otomobillerinde bu uygulamaları tutmuştu. Oyun tarafında ise Sonic gibi yapımları geçtiğimiz yıllarda kaldırmıştı.

Şirketin neden böyle bir hamle yaptığı konusunda da bir bilgi yok. Model 3 ve Model Y’ye, yeni modellerde AMD Ryzen işlemci yer almasına rağmen Steam desteğini şu ana kadar hiç eklememişti. Aynı zamanda Cybertruck’ta da bulunmuyordu.