Avrupa Birliği, Microsoft'a Copilot gibi yapay zekâ araçları hakkında bilgi sağlaması için 27 Mayıs'a kadar süre tanıdı. Şirket buna uymazsa milyarlarca dolarlık cezalarla karşı karşıya kalabilir. Yetkililer, araçların kötü amaçlar için kullanılıyor olabileceğinden endişeli.

Yapay zekâ konusunda en çok öne çıkan şirketlerden biri de Microsoft’tu. Şirketin Copilot sohbet botu başta olmak üzere birçok yapay zekâ özelliklerini hizmetlerine entegre ettiğini görüyorduk. Tabii ki bu durum, yapay zekânın oluşturduğu riskler nedeniyle yetkililerin de dikkatini çekiyordu.

Şimdi ise bu konuda Avrupa Birliği’nden bir hamle geldi. Bugün yapılan bir açıklamada, Microsoft’un üretken yapay zekâ araçları ve hizmetlerinin inceleneceği duyuruldu. Bunun için şirkete 27 Mayıs gününe kadar süre tanındı.

Milyarlarca dolar ceza alabilir

AB’nin açıklamasına göre aslında bu yılın başlarında Microsoft’tan Copilot, Bing ve görsel oluşturma gibi yapay zekâ araçları hakkında bilgi vermesi istendi. Yetkililer, bu hizmetlerin Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal edip etmediğini görmek istiyordu. Ancak ABD’li teknoloji devi bugüne kadar herhangi bir bilgi sağlamadı.

Bunun ardından da AB, şirketin bilgileri sunması için yeni bir son tarih belirledi. Microsoft’un 27 Mayıs gününe kadar incelenmeleri için yapay zekâ hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Aksi takdirde yıllık gelirinin %1’ine kadar çıkan cezalarla karşı karşıya kalabilir. Bu da yüz milyonlarca veya milyarlarca dolar demek.

AB, Copilot ve görsel oluşturma modellerinin DSA’yı ihlal ettiği şüphesine sahip. Bu araçların; deepfake görüntüler, seçmenler üzerinde manipülasyon gibi şeyler için kullanılmış olabileceği düşünülüyor.