Redmi, yeni akıllı telefonu Note 13R'yi sessiz sedasız duyurdu. Bütçe dostu bir telefon olarak karşımıza çıkan Note 13R, günlük kullanımda üzmeyecek özelliklere sahip.

Çinli teknoloji devi Xiaomi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Redmi, "Note 13R" olarak isimlendirilen yeni bir telefon duyurdu. Aslına bakacak olursak bu telefon yeni değil. Zira bir süre önce piyasaya sürülen Note 13R ile hemen hemen aynı. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor?

Redmi Note 13R, 6.79 inç büyüklüğünde LCD ekranla donatıldı. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip olan bu ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Redmi Note 12R ile Note 13R arasındaki temel farklardan bir tanesi de selfie kameranın iyileştirilmiş olması.

Karşınızda Redmi Note 13R

Redmi'nin yeni akıllı telefonu, Snapdragon 4 Gen 2 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 33W hızlı şarj desteğine sahip bataryası ise 5.030 mAh. İşletim sistemi cephesinde ise HyperOS'u görüyoruz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor.

Redmi Note 13R teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, FHD+, 120 Hz, LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 6-8-12 GB Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 5.030 mAh (33W) İşletim Sistemi HyperOS

Redmi Note 13R fiyatı: