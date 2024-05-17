Çinli teknoloji devi Xiaomi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Redmi, "Note 13R" olarak isimlendirilen yeni bir telefon duyurdu. Aslına bakacak olursak bu telefon yeni değil. Zira bir süre önce piyasaya sürülen Note 13R ile hemen hemen aynı. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor?
Redmi Note 13R, 6.79 inç büyüklüğünde LCD ekranla donatıldı. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip olan bu ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Redmi Note 12R ile Note 13R arasındaki temel farklardan bir tanesi de selfie kameranın iyileştirilmiş olması.
Karşınızda Redmi Note 13R
Redmi'nin yeni akıllı telefonu, Snapdragon 4 Gen 2 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 33W hızlı şarj desteğine sahip bataryası ise 5.030 mAh. İşletim sistemi cephesinde ise HyperOS'u görüyoruz.
Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor.
Redmi Note 13R teknik özellikleri:
|Ekran
|6.67 inç, FHD+, 120 Hz, LCD
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
|RAM
|6-8-12 GB
|Depolama
|128-256-512 GB
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera
|50 MP + 2 MP
|Batarya
|5.030 mAh (33W)
|İşletim Sistemi
|HyperOS
Redmi Note 13R fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|6 GB + 128 GB
|195 dolar
|8 GB + 128 GB
|220 dolar
|8 GB + 256 GB
|250 dolar
|12 GB + 256 GB
|275 dolar
|12 GB + 512 GB
|305 dolar