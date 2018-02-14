Steam Fiyatı 31 TL Olan Oyun, Tamamen Ücretsiz Oldu!

Origin, zamanında büyük ses getiren EA oyunu Dead Space’i tamamen ücretsiz olarak oyunculara hediye etti.

EA’nın bir döneme damgasını vuran oyunu Dead Space, Origin üzerinde tamamen ücretsiz oldu. 2008’de çıkış yapan uzay temalı oyun, 10 sene önce çıkmasına rağmen başarılı grafikleri ve hikayesiyle oyuncuların beğenisi kazanmıştı. Şu anda kapalı olan Visceral Games tarafından geliştirilen oyun, EA tarafından yayınlanmış ve oyunculara korku-aksiyon karışımı çok güzel bir evren sunmuştu.

Oyun, ISG Ishimura uzay gemisinin yolculuğunu ve Isaac Clarke’ın hikayesini anlatıyor. Necromorphs isimli korkunç bir şekilde deforme olmuş yaratıklara karşı mücadele ettiğiniz Dead Space, fütüristik havasının yanında sunduğu korku temasıyla dönemin en çok sevilen oyunlarından biri olmuştu.

Steam fiyatı 31 TL olan oyuna, bu günden itibaren Origin üzerinden ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz. Steam’de hala 31 TL olan oyun bir süre sonra burada da ücretsiz olur mu bilinmez, ancak oyunu satın almak gibi bir düşünceniz varsa, Origin üzerinden ücretsiz olarak oynayabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. 14 Şubat Sevgililer Günü şerefine firmalar oyuncularını ücretsiz oyunlarla mutlu etmeye çalışıyorlar.

Dead Space’i Nasıl İndiririm?

Oyunu indirmek son derece basit. Öncelikle eğer Origin üyeliğiniz yoksa buraya tıklayarak hızlıca bir üyelik almalısınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra buraya tıklayarak gideceğiniz sayfada yer alan “Add to Game Library” linkine tıklayınız.

Oyunlar hesabınıza eklendi. Oyunları oynayabilmek için Origin istemcisini indirip hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. İstemciyi indirip hesabınızı açtıktan sonra, sol menüde bulunan “My Game Library” üzerinden oyuna ulaşabilirsiniz.

Oyun kütüphaneye eklenmiş. Bu istemci üzerinden oyunu indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.