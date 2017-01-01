Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘20TL Altı’ Oyunlar (10. Gün)
Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘20TL Altı’ Oyunlar (10. Gün)
Bugünkü Steam listemizde ise 20TL altı fiyatlarıyla dikkat çeken ve kaçırılmaması gereken oyunlara bakıyoruz.

Steam’in meşhur indirimlerinde son saatlere girmişken kaçırmamak gereken oyunlar listemizde bugün oldukça ekonomik olanlara bakacağız. 20TL altı fiyatıyla dikkat çeken oyunlara gelin hep beraber göz atalım;
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Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘FPS’ Oyunları (9. Gün)

1- Counter Strike: Global Offensive - 16,08TL (%33 İndirim)

2- The Forest - 16,08TL (%33 İndirim)

3- Rocket League - 18,60TL (%40 İndirim)

4- ARK: Survival Evolved - 19,60TL (%60 İndirim)
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5- Total War: Atilla - 20TL (%75 İndirim)

6- Sid Meier’s Civilization V - 12,25TL (%75 İndirim)

7- Subnautica - 15,50TL (%50 İndirim)

8- Sniper Elite III - 15TL (%80 İndirim)

9- Spintires - 19,60TL (%60 İndirim)
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