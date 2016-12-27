Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘Simülasyon’ Oyunları (5. Gün)

Steam’in Kış İndirimleri tüm hızıyla devam ederken 5. günde simülasyon oyunlarına odaklanıyoruz.

Steam’in merakla beklenen Kış İndirimleri’nde 5. güne girilmişken dün yarış oyunlarına odaklanmıştık. Bugün ise özellikle ülkemizde popüler olan simülasyon oyunlarından en güzel örnekleri size sunuyoruz.

Bakalım Steam’in en dikkat çeken simülasyon oyunları hangileri;

Farklı oyunlar ile yarın görüşmek üzere!