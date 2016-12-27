Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘Simülasyon’ Oyunları (5. Gün)

Steam’in merakla beklenen Kış İndirimleri’nde 5. güne girilmişken dün yarış oyunlarına odaklanmıştık. Bugün ise özellikle ülkemizde popüler olan simülasyon oyunlarından en güzel örnekleri size sunuyoruz.
Bakalım Steam’in en dikkat çeken simülasyon oyunları hangileri;
1- Euro Truck Simulator 2 - 9,75TL (%75 İndirim)
2- Farming Simulator 17 - 85TL (%15 İndirim)
3- Spitires - 19,60TL (%60 İndirim)
4- City Car Driving - 28,47TL (%27 İndirim)
5- American Truck Simulator - 41,30TL (%30 İndirim)
6- Flight Simulator X Steam Edition - 15,60TL (%60 İndirim)
7- Car Mechanic Simulator 2015 - 7,75TL (%75 İndirim)
8- Train Simulator 2017 - 23,60TL (%60 İndirim)
9- Goat Simulator GOATY Edition - 15,52TL (%74 İndirim)
10- Fernbus Simulator - 49,50TL (%25 İndirim)
Farklı oyunlar ile yarın görüşmek üzere!
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