Stephen Hawking'in Gelecek İçin Öngördüğü Uyarıları

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, hayatı boyunca dünya ve insanlık adına bir dolu önemli açıklama ve uyarıda bulundu. Hawking’in gezegenimizin akıbetinden yabancı uyruklu varlıklara kadar yaptığı tüm açıklamalar can kulağı ile dinlenecek cinsten.

14 Mart’ta hayata gözlerini yuman Stephen Hawking’in şöhreti, genel görelilik ve kara delikler üzerine yaptığı araştırmalar üzerine kuruluydu. Ancak ünlü fizikçi çoğu zaman, insanlığı uyarmak için kendi araştırmalarının dışına çıktı. Bu bağlamda Hawking’in sözleri medyada büyük manşetlere yol açarken, bazen de tartışmalara neden oldu.

Dünyadan Ayrılma

Hawking onlarca yıldır insanları, diğer gezegenlerde de yaşayabilme ve yerleşme süreci başlatmaları için uyarıyordu. Bu konu ise birçok kez manşetlere taşındı. Hawking’in mantığına göre, insanoğlu eninde yada sonunda büyük bir felakete kurban gidebilirdi. Örneğin yaşadığımız gezegene büyük bir astreroid çarpabilirdi ki, bu da klasik bir örnekti. Ancak Hawking, başka potansiyel tehditler de algılıyordu. Bu tehlikeler ise şu şekildeydi: Yapay zeka, iklim değişikliği, GM virüsleri ve nükleer savaş.

2016 yılında Hawking konu ile ilgili olarak BBC’ye şunları söyledi: “Şu an için gezegenimizin başına bir felaket gelmesi düşük bir ihtimal olsa da, zaman geçiyor ve önümüzdeki 1.000 ya da 10.000 yıl içinde bu ihtimal kesinlik kazanıyor.”

Hawking fikrini, “En azından önümüzdeki yüz yıl boyunca uzayda kendi kendine yetebilen koloniler kuramayacağız, bu yüzden bu dönemde çok dikkatli olunmalı” sözleri ile destekledi. Bu noktada Hawking’in görüşleri, başka bir bilim süperstarı olan girişimci Elon Musk’ın görüşleri ile örtüşüyordu. Elon Musk 2013’de verdiği bir konferansta şunları söylemişti: “Bizler ya Dünya’yı başka gezenlere taşırız, ya da soyumuzu tükenme riski ile karşı karşıya bırakırız. Çünkü bu gezegende yok olmamız kaçılmaz bir durum, biz bu durumu kendimiz oluşturuyoruz.”

Makinelerin Yükselişi

Hawking, yapay zekadaki ilerlemelerden doğan büyük fırsatları fark etti ama aynı zamanda tehlikeler konusunda da insanlığı uyardı. Bu bağlamda Hawking 2014 yılında BBC’ye “yapay zekanın tam anlamı ile gelişmesinin, insan ırkının sonu olacağını” söyledi.

Hawking’e göre, bugüne kadar geliştirilen yapay zekanın ilkel formları çok yararlıydı. Gerçekten de iletişim için kullanılan teknoloji temel bir yapay zeka formunu içeriyordu. Ancak Hawking, insanlarla eşleştirilebilecek veya insanları aşabilecek gelişmiş makine zekası biçimlerinin sonuçlarından korkuyordu.

Bazı akademisyenler, yorumların güncel bilim kurguların üzerine çizildiğini düşünüyorlardı. Akademisyenlere göre, zeki yapay zekalar toplum için muazzam bir zenginlik kaynağı olabilirdi ancak bu durum birçok insanı işsiz bırakacak bir girişim olurdu.

Devrilme noktası

Cambridge fizikçisi, küresel ısınmayı gezegendeki yaşamın en büyük tehditlerinden biri olarak görüyordu. Fizikçi, küresel ısınmanın geri döndürülemez hale geleceği noktadan ayrıca korkuyordu. Hawking, BBC News’e verdiği demeçte, “Küresel ısınmanın geri döndürülemez hale geldiği devrilme noktasına yakınız. Trump’ın eylemi, dünyayı uçurumun kenarına getirdi. Bu durum 250 derecelik bir sıcaklığa ve sülfürik asitli yağmurlara neden olabilir” dedi.

BM’nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliğinin ortaya çıkmasının mümkün olabileceğini belirtti. Bununla birlikte Hawking, gelecek yüzyılda küresel ısınma ile ilgili olarak, en büyük sorunun çok sayıda meydana gelen şirketleşmeyi gösterdi.

“Onu Kapalı Tut”

Evrenin herhangi bir yerinde akıllı varlıklardan gelen sinyalleri dinlemeye adanmış SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) olarak bilinen bir bilim alanı var. Fakat Hawking, orada olabilecek herhangi bir yabancı uygarlığı, selamlamaya çalışmak konusunda insanlığı uyardı. Bu noktada Hawking, 2010 yılında Discovery Channel’a, uzaylıların Dünya’daki kaynaklara saldırabileceğini ve daha sonra yollarına devam edebileceklerini belirtti.

Hawking’e göre, uzaylılar bizleri ziyaret ederse sonuç, Columbus’un Amerika’ya yerleştiği zamandaki gibi olurdu, bu da Yerli Amerikalılar için iyi sonuç vermezdi. Kaliforniya’daki SETI Enstitüsü’nden Seth Shostak, Guardian’a şunları söyledi: “Yabancı uyruklar kaynaklarla ilgileniyorlarsa eğer, bizi istemeleri halinde milyarlarca yıl önce bulabilirlerdi.”

Hawking, şüphesiz ki kamuoyuyla bağlantı kurma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahipti. Her sözü dikkatle takip edilen ve çoğu zaman manşet olan ünlü fizikçi, yaşamı boyunca insanlık hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki siz Hawking’in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?