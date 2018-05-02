Stephen Hawking'in Büyük Patlama Hakkındaki Son Teorisi

Bildiğiniz üzere ünlü fizikçi Stephen Hawking 14 Mart’da aramızdan ayrılmıştı. Ancak vefatının ardından dahi bizlere ışık tutmaya devam eden Hawking’in büyük patlama hakkındaki son teorisi, Yüksek Enerji Fiziği Dergisi'nde yayınlandı.

Ünlü Profesör Stephen Hawking, yaşamı boyunca biz insanlar için değerli çalışmalar yapmış ve bizleri gelecek tehlikeler için uyarmıştı. Bu noktada vefatının ardından bile bizlere gelecek için ışık tutmaya devam eden ünlü fizikçinin, Profesör Thomas Hertog ile birlikte çalıştığı evrenin kökeni hakkındaki son teorisi bugün Yüksek Enerji Fiziği Dergisi'nde yayınlandı.

Aslına bakarsanız, Hawking’in büyük patlama hakkındaki teorisi bu yılın başlarında yayınlanmak üzere sunulmuştu. Çalışmaları Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklenen Profesör Hertog ise bu teoriyi Hawking’in 75. Doğum günü vesilesi ile geçen yıl Temmuz ayında Cambridge Üniversitesi'nde yaptığı bir konferansta gelen misafirlere bahsetmişti. Bu bağlamda sicim kuramına dayanan teorinin, büyük patlama hakkında yapılan diğer mevcut teorilerden çok daha gelişmiş olduğuna inanılıyor.

Hawking’in vefatından önce son olarak yaptığı teorisini inceleyecek olursak Hawking ve Hertog, yerel evrenimizin büyük bir enflasyon patlaması ile ortaya çıktığı tahmin ediyor. Başka bir deyişle büyük fizikçilerin fikrine göre, patlamadan sonra kısa süre içerisinde evren üstel oranda genişlemişti. Bununla birlikte, genişlemenin hala devam ettiği bölgelerinde olduğuna inanılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak teoride, kuantum etkilerinin sonsuza denk küresel kalması için evrenin bazı bölgelerinde genişlemenin sürmesinin sağlanabilineceğine de inanılıyor. Geçtiğimiz sonbaharda yapılan bir röportajda Hawking, “Fizik ve kimya ile ilgili yerel yasalar tek bir evrende farklılık gösterebilir ancak ben çoklu evren hayranı olmadım. Çoklu evrende ölçek, büyük ve sonsuzdur. Bu sebep ile test edilemez” ifadelerinde bulunmuştu. Diğer bir yandan “Ebedi enflasyon dinamikleri klasiktir. Hal böyle olunca kuantum fiziği arasındaki ayrım ortadan kalkar” diyen Hawking, Einstein’in teorisinin de sonsuz enflasyon içinde çöktüğünün altını çizdi.

Hawking ve Hertog'un ileri sürdüğü ebedî enflasyon teorisi, evrenin büyük ölçeklerde ve makul derecede düzgün ve küresel sonlu olduğunu savunduğu için de sicim kuramına dayanıyordu. Daha önceleri evrenin küçülerek kapanacağını öngören ünlü fizikçi, yeni teorisi ile bu görüşünün de bir adım önüne geçti diyebiliriz. Bizler için oldukça karmaşık ve anlaşılması güç olan bu teorileri tek bir kelime ile açıklamak istersek, Hawking’in son teorisinde artık geçmişimizde bir sınır olduğunu belirttiğini söyleyebiliriz.

Bu noktada eğer Hertog ve Hawking’in teorisi teyit edilirse, çok uluslu paradigma için geniş kapsamlı etkilere sahip olacaktır. Hawking’in hayatını kaybetmesinin ardından çalışmalarına yalnız devam eden Hertog ise konu üzerinde yeni açıklamalar yapmaya hazırlanıyor.