14 Mart günü hayata gözlerini yuman ünlü fizikçi Stephen Hawking, ölmeden önce Reddit’e yazdığı yazısında, insanlığın geleceği hakkında büyük bir uyarıda bulundu.

Stephen Hawking dünya çapında bir fizikçiden çok daha fazlasıydı. Cambridge profesörü olan Hawking, yapay zekâdan iklim değişikliğine kadar bizi bir dizi sosyal ve politik konuda açık bir şekilde bilgilendiriyordu. Bu hafta 76 yaşında hayata gözlerini yuman Hawking’in vefatının ardından, sözlerinin bazıları tekrar gözden geçirilmeye başlandı.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 2016 yılında yazdığı son Reddit yazısında, insanlığın ve kapitalizmin geleceği hakkında, bizleri uyaran bir yazı yayınlamıştı. Bu yazısında Hawking, teknolojik otomasyonların insanlığa faydalı olabileceğini ancak dikkatli olunmazsa, bu faydanın yerini eşitsizliğin alacağını ve dünya nüfusunun büyük çoğunluğu için bu durumun, yaşamı daha da zorlaştıracağı belirtiliyordu.

Hawking, iki yıl önce web sitesinde bir AMA (Ask Me Anything, ‘Bana Herhangi Bir Şey Sorun’) soru-cevap oturumunda “Makineler ihtiyacımız olan her şeyi üretiyorsa sonuç, üretilen şeylerin nasıl dağıtıldığına bağlı olacak. Makine tarafından üretilen zenginlik paylaşılırsa herkes lüks hayatın tadını çıkarabilir ancak makine sahipleri bu dağıtımı adil bir biçimde yapmazlar ise çoğu insan zavallı bir şekilde fakirleşebilir” dedi. Daha sonra sözlerine, “Şimdiye kadar süregelen duruma bakacak olursak, durum ikinci seçenekte belirttiğim gibi, gelişen teknoloji ile birlikte giderek büyük bir eşitsizlik süregeliyor” diye devam etti.

Aynı soru-cevap platformunda Hawking, yapay zeka riskleri üzerinde de uzun süre tartıştı. Ünlü fizikçiye göre, yapay zeka eğer hedeflenen ileri düzeye gelirse, insanlar yapay zekalar tarafında adeta bir ‘karınca’ gibi ezilebilirdi. Bu konuda ünlü fizikçi, “Yapay zekada gerçek risk kötülük değil, yetkinliktir. Geliştirilen süper elektronik yapay zekalar, hedeflerini gerçekleştirmede oldukça iyi olacaktır ve eğer hedefleri bizimkiler ile uyuşmuyorsa bu durum insanlığın başına büyük dertler açabilecek” diye yazdı.

Yaşamı boyunca bizi birçok konuda bilgilendiren, çalışmaları ve espri anlayışı ile bizler için bir bilim elçisi olan Stephen Hawking, vefatının ardından da insanlığa fayda sağlamaya devam ediyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?