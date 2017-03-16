Surface Book 2'nin Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Microsoft Surface Book 2, öncüsüne göre epey daha farklı özelliklere ve fiyatlandırma politikasına sahip olacak. Microsoft, Surface Book 2 ile köklerine dönüyor gibi gözüküyor.

Microsoft, Surface Book'ı tanıttığında bilişim dünyasında ufak çaplı bir deprem yaşanmıştı. Zira söz konusu cihazın ekranı ve klavyesi birbirinden kolayca ayrılabiliyordu. Cihaz aynı anda hem bir tablet hem de dizüstü bilgisayardı. Ancak Microsoft bu özelliği Surface Book 2'ye taşımayacak gibi. Digitimes'a göre Surface Book 2, en geç Mart sonu veya Nisan başında piyasaya sürülecek. Mevcut ikili tasarımın yerini ise klasik kapaklı tasarım alacak.

DigiTimes'ın raporuna göre Surface 2, 13.5 inçlik bir ekrana sahip olacak ve tasarım değişikliği yüzünden 1000 doların biraz altında fiyatlandırılacak. Microsoft geçtiğimiz yıl 500.000'den fazla Surface Book sevkiyatı yaptı. Lakin bu rakamlar istenenden düşüktü. Microsoft'a göre bunun en önemli sebeplerinden biri, cihazın 2-in-1 Surface Pro ile karıştırılması. Surface Book 2, selefinin aksine safkan bir dizüstü bilgisayar olma yolunda ilerliyor.

Microsoft, Ekim ayında Surface Book'un pil ömrünü uzatmak ve cihaza daha iyi grafik desteği sunmak için küçük bir operasyon düzenlemişti. 2017 başında ise Porsche Design's Book One, 13.3-inch QHD ekran, yeni nesil Intel Core i7 işlemci, 16 GB RAM ve 512GB SSD depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulmuştu.