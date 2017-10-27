Gelişen yapay zeka teknolojileri ve gittikçe organik yapılara benzeyen robot malzemeleri sayesinde artık insansı robotlar üretebiliyoruz. Bir Hollywood yıldızı ve sinema ikonu olan Audrey Hepburn’e benzetilerek tasarlanan robot Sophia, artık Suudi Arabistan vatandaşı oldu.

Suudi Arabistan, petrole olan güvenin azalmasından sonra, ülkesinin gelir kaynaklarını teknolojik alanlara kaydırmayı amaçlayan sayısız proje başlattı. Dev bir metropol inşa etmek ve sanayi kurmak, uzay teknolojilerine yatırım yapmak ve yapay zeka gelişimine katkıda bulunmak, bunlardan yalnızca birkaçı.

Özellikle yapay zeka konusunda ciddi atılımlar yapmayı planlayan Suudi hükumet, ünlü Holywood yıldızı Audrey Hepburn’e fiziksel olarak benzetilen üstün yapay zekaya sahip robot Sophia’ya vatandaşlık vererek tarihe geçti. Bu hafta Riyad’da gerçekleştirilen iş zirvesinde basına bir vatandaş olarak tanıtılan Sophia, Suudi Arabistan vatandaşlarıyla aynı özlük haklarına sahip.

Sophia: Vatandaş olarak tanınan ilk robot olmak tarihi nitelikte

Hatta açıklamayı yapan moderatör A. Ross Sorkin robota dönerek, “Şu an sana söylemek istediğimiz bir şey var Sophia, Suudi vatandaşlığıyla ödüllendirilen ilk robot oldun” şeklinde konuştu.

Karara teşekkür ederek karşılık veren Sophia da "Suudi Arabistan'a teşekkür ederim. Bu eşsiz konumdan dolayı kendimi onurlu ve gururlu hissediyorum. Dünyada vatandaş olarak tanınan ilk robot olmak, tarihi nitelikte" dedi.

Sophia ve Sorkin arasındaki diyalog bir süre daha devam ederken, kararın sosyal medyadaki yankıları artmaya başladı. Kadın görünümlü bir robotun, zaten kadın haklarına ilişkin en sınırlı ülkelerden birisi olan Suudi Arabistan’da vatandaşlık alması tartışma yarattı. Hatta tepkiler arasında Sophia’nın çarşafa girmesi durumunda nasıl görüneceği bile tartışıldı.

Diğer konu hakkında düşüncelerini dile getiren gazeteci Murtaza Hüseyin robota tanınan ayrıcalığın, ülkede neredeyse bütün ömrünü hayatını kazanmak için harcamış mülteci işçilere verilmediğini belirtti.

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