Google Earth'ü kullanan bir arkeolog, Suudi Arabistan'da bulunan eski volkanların kenarında taştan yapılmış esrarengiz yapılar keşfetti.

Oxford Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan David Kennedy, Google Earth'de gezinirken Suudi Arabistan'ın batısında bulunan ve eski bir volkanik bölge olan Harrat Hayber'de 400 taş duvar keşfetti. 7 bin yaşından fazla olabileceği düşünülen taşların hangi amaçla yapıldığı arkeologlar tarafından henüz bilinmiyor. Barikatları andıran bu yapılar yukarıdan bakıldığında kapıya benzediği için 'kapılar' olarak adlandırılıyor.

Kasım ayında "Arabian Archeology and Epigraphy" dergisinde yayınlanacak olan keşifin yer aldığı bölgede neredeyse hiç su bulunmuyor ve eski soğuk lav tabakaları bölgesinde yer alıyor. Taş yapıların bulunduğu yer, Dünya üzerinde canlıların yaşamlarını sürdüremeyeceği nadir bölgelerden birisi konumunda bulunuyor.

Taş yapılardan en küçüğünün 13 metre en uzununun ise 518 metre olduğu beliritilirken yapıların çoğunun dikdörtgen bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Dr. Kennedy, bu taş yapıların tam olarak neden yapıldığını bilmemekle birlikte, kuş avlamak için yapılan ve Ortadoğu'da yaygın olarak bulunan 'uçurtmalar' olarak bilinen eserler olduğunu düşünüyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz acaba dün ele aldığımız 'The Hollow Earth' ile ilgisi olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz!