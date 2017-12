Avrupa Teknoloji Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen CODEzilla-BEST Teknoloji Günleri 16-17 Aralık'ta İTÜ'de gerçekleşecek.

BEST (Avrupa Teknoloji Öğrencileri Birliği - Board of European Students of Technology) tarafından düzenlenen, ülke​ ​çapında​ ​üniversiteler​ ​arası​ kapsamlı etkinlik olan CODEzilla-BEST​ ​Teknoloji​ ​Günleri​ ​16-17 Aralık’ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek. 2 gün sürecek etkinliğin ilk gününde yapılacak yazılım yarışması Hackathon’da​ 24 saat boyunca Türkiye'nin en iyi mühendislik ve yazılım öğrencileri yeteneklerini ve becerilerini yarıştıracaklar. Etkinliğin ikinci gününde ise çeşitli workshoplar, konferanslar ve seminerler verilecek. Pazar günkü bu etkinlikte çeşitli sürprizler ve çekilişler katılımcıları bekliyor.

BEST 1989 yılından beri, mühendislik ve teknoloji öğrencilerini bir araya getiren, apolitik ve kar amacı gütmeyen bir öğrenci birliğidir. Bu birlik, 33​ ​ülkede​ ​96​ ​yerel​ ​BEST​ ​grubu​ ​ve yaklaşık​ ​3000​ ​üyesiyle​ ​her​ ​geçen​ ​gün​ ​büyüyen​ genç, güçlü ve yenilikçi bir öğrenci ağı oluşturmaktadır. BEST organizasyonları, Avrupa’nın dört bir yanında bir milyonun üzerinde öğrenciye ulaşarak mesleki gelişim ve kariyer desteği de sağlamaktadır. Türkiye'de BEST, 2003 yılından bu yana aktif olarak faaliyet göstermiş ve gerek mühendislik yarışmaları, gerekse teknoloji kursları gibi düzenlediği birçok organizasyon ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmuştur. Kısa süreli yurt dışı eğitimleri ile öğrencilerin vizyonlarını genişleten, binlerce​ ​öğrenciye​ ​yurt​ ​dışına​ ​çıkma​ ​fırsatı​ ​sunan​ v​e günden güne güçlenen​ ​uluslararası​ ​bir​ ​öğrenci​ ​platformu​ olan BEST, etkinliklerine devam etmektedir.

CODEzilla, İTÜ Uluslararası Mühendislik Kulübü’nün (BEST İstanbul) inovasyona verdiği önem doğrultusunda; tarihinde ilk kez proje üretmeye odaklanan yazılımcı, tasarımcı ve girişimcilere, fikirlerini kısa sürede ürüne dönüştürme şansı vermek amacıyla “Hackathon” yarışmasının da bulunduğu teknoloji kapsamlı bir etkinliktir. Hackathon katılımcıları, etkinlik sayesinde hem sektörde ağ kurma şansını yakalayacak hem de yazılım ve tasarım alanında şirket profesyonelleri ile etkileşime geçerek kendilerini geliştirme imkanına sahip olacak, problem çözme yeteneklerini ve öğrenme potansiyellerini güçlendirebilecek. Etkinliğe, Hackathon​ ​temposuna​ ​uyum​ ​sağlayabilecek​ ​ve​ ​yarışmayı​ ​seven​ ​bütün​ ​üniversite öğrencileri​ ​katılabilecek.​ ​Yarışma​ ​katılımcıları​ ​2-4​ ​kişiden​ ​oluşan​ ​takımlar​ ​kurarak​ ​24 saat​ ​içinde​ ​onlara​ ​verilen​ ​sorunu​ ​çözmeye​ ​çalışacaklar.​ ​Yarışmanın​ ​sonucu​ ​17 Aralık’taki​ ​etkinliğin​ ​sonunda​ ​açıklanacak​ ​olup​ ​1.takım​ ​üyelerine​ ​laptop,​ ​2.takım üyelerine​ ​tablet​ ​ve​ ​3.takım​ ​üyelerine​ ​ise​ ​ücretsiz​ ​yazılım​ ​eğitimleri​ ​verilecek.​ ​Aynı zamanda​ ​ilk​ ​üç​ ​takım​ ​17​ ​Aralık​ ​akşamı​ ​etkinlik​ ​sonrası​ ​yemekli​ ​boğaz​ ​turuna çıkarılacak.​ ​Başvurular​ ​4-10​ ​Aralık​ ​tarihi​ ​arasında​ ​olup​ h​ackathon.bestistanbul.org sitesinden​ ​alınacaktır.

CODEzilla ve BEST hakkında daha fazla bilgi edinmek ve etkinlik hakkında duyuruları ve yenilikleri takip etmek için:

BEST İstanbul: bestistanbul.org​

BEST: http: BEST.eu.org

CODEzilla: hackathon.bestistanbul.org