'Tamamen Ücretsiz' Oynayabileceğiniz 8 Harika Oyun!

Cebinizden beş kuruş çıkmadan oynayabileceğiniz birbirinden ünlü oyunlar mevcut. Fare ve klavyeye sıkı tutunun, ğelence maratonu başlıyor.

Son zamanlarda gerek sistem gereksinimleri, gerekse oyun fiyatları PC kullanıcılarının bütçesini epey zorluyor. Ancak yıllar geçtikçe birkaç yıl öncesinin kült oyunları ya bedava ya daçok daha uygun fiyatlı hale gelibiyor. Bütçenizi sarsmadan, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz büyük çaplı oyunları sizin için derledik.

Bu ücretsiz oyunların hepsinin birbirinden güzel ve mutlaka oynanması gerektiğini de belirtmiş olalım;

Team Fortress 2

Tüm garipliklerine karşı, 2007'de piyasaya sürülen Steam oyun otoritelerinden tam puan aldı ve yıllar içinde bir külte dönüştü. TF2, klasik GoldenEye'a çok benzemekle birlikte, çok daha çeşitli karakter sınıfları barındırıyor.

League of Legends

Multiplayer Online Battle Arena League of Legends ile popülerlik konusunda kapışacak çok ama çok az oyun vardır. Üstelik League of Legends ücretsiz bir yapım. Legends Ligi, insanların Twitch akışlarını izlemesi, favori takımlarını tartışması ve üst kademeye ulaşması için oyuncuların deli gibi pratik yapması ile inanılmaz bir rekabet ortamı yarattı. Yeni senaryolar ve karakterle oyun sürekli zenginleşiyor.

Heartstone: Heroes of Warcraft

Blizzard'ın PC ve mobil platformlarındaki, Warcraft evrenindeki ünlü figürler ve senaryolara dayanan özellikleri ile lezzetlenen bir trading card oyunu. Satın alabileceğiniz senaryolar ve karakterler varsa da, oyunda ücretsiz olarak oynamaya, uygun rakipleri bulmaya ve sonsuz eğlenceye daima hazır olun.

Neverwinter

Eğer Rol Yapma oyunlarına tutkunsanız ve Dungeons & Dragons'a aşinaysanız ne bekliyorsunuz_ Neverwinter; PC, Xbox One ve Sony PS4'de oynayabileceğiniz olağanüstü bir MMORPG yapımı. Birkaç saat evinizde kalın, oyunu indirin ve bağımlısı olun. İnanın değecek.

DC Universe Online

Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern ve Flash gibi DC çizgi-romanlarına hayransanız, MMORPG türündeki Dc Universe Online sizi ekran başına çivileyebilir. Giriş introsundan ürkmemenizi(biraz travmatik) ve sonuna kadar devam etmenizi öneririz.

DotA 2

DotA 2'ye hoş geldiniz. Bu ücretsiz oynanabilir MOBA, etkili bir şekilde yeni bir tür yaratan ve oyun atmosferini sonsuza kadar değiştiren Warcraft 3'ün popüler Defense of the Ancients bağımsız devam oyunu niteliğinde. Yeni araziler, yüzden fazla etkileyici figür de oyunun cazibesine cazibe katıyor.

Warframe

Digital Extremes'in ücretsiz üçüncü FPS oyununda, oyuncular, kriyojenik uykudan uyandıktan eski savaşçı olan Tenno'yu kontrol ediyor. Oyun eğlencesi üst düzey pşsa da, Warframe'in en büyük çekenlerinden biri karakter tasarımları... Tenno için şimdiye kadarki en havalı siber ninja ibaresini kullanabiliriz.

Star Wars: The Old Republic

Bir Jedi Şövalyesi veya bir kaçakçı olma hayalinizi gerçekleştirmek mi istiyorsunuz? Star Wars: Old Republic'i indirin ve Force'u aydınlığı ve karanlığı ile keşfedin. Ücretsiz oyunda; Trooper, Kaçakçı, Jedi Şövalyesi, Jedi Konsolosu, Kelle Avcısı, Sith Savaşçısı veya bir Sith Inquisitor rolünü üstlenebilirsiniz. Bağımlılık yapacak derecede bir yapım ile daha karşı karşıyayız.