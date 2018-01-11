Tayvan’da, Korkunç Köpek Balıkları Sahile Vurdu!

Hem mürekkep hem köpek balığı tek bir bedende birleşirse ne olur? Ortaya jölemsi bir dokusu, katran kadar siyah vücudu ve korkunç bir çeneye sahip olan böyle bir canlı çıkabilir. En azından onları görünce bu mantıksız soru hakkında akıl yürütebildik.

Tayvan’da yaşanan fırtınalı bir hava muhalefeti sonucunda, oldukça nadir görülen bir tür köpek balığı cinsinin 5 üyesi sahile vurdu. Bu köpek balığı, mürekkep balığı kadar yumuşak bir dokuya, siyah bir vücuda ve ilginç olduğu kadar ürkütücü bir çene yapısına sahip.

Hawaii, Japonya ve Tayvan denizlerinde yaşayan bu canlı, “engerek köpek balığı” olarak biliniyor:

Ülkenin Taitung kenti kıyılarına vuran balıklar, Tayvan Su Ürünleri Araştırmaları Entitüsü tarafından, tıpkı bölgedeki diğer türler gibi incelemeye alındılar.

Engerek köpek balıkları (bilimsel adıyla Trigonognathus kabeyai), oldukça tuhaf görünüyorlar. Ancak bu canlıların insanlara zarar verme ihtimalleri bulunmuyor. Çünkü derin sularda, küçük gruplar halinde yaşamlarına evam ediyorlar. İlk kez ise 1986 yılında araştırmacılar tarafından keşfedildiler.

O zamandan bu yana sadece birkaç kez balıkçı ağlarına takılan engerek köpek balıkları, nadiren ortaya çıktıkları için hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz resmileşmiş türler arasında yer alıyorlar.

Maksimum 54 santimetreye kadar ulaşan boyları ve sadece siyah renge sahip gövdeleriyle oldukça rahatsız edici görünüme sahipler:

Yaklaşık 270 ila 360 metrelik sularda yaşayan bu canlıların az ışıklı ortamları sevdikleri biliniyor. Ancak bu sularda avlanmak beceri gerektiren bir şey. Engerek köpek balıkları, vücutlarında bulundurdukları biyolojik ışık kaynaklarıyla avlarını kendilerine doğru çekebiliyorlar. Avlarını kaparlarken uzayan çene yapılarını kullanıp onları kıskıvrak yakalıyorlar.

Araştırmacılar ele geçirilen balıkların hiçbirini hayatta tutamazlarken, bölgede bu balıkların neden kıyıya vurdukları ya da hangi sebeple su yüzeyine yakınlaştıkları bilinmiyor.