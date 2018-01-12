Tek Kişilik Elektrikli Araba: Electra Meccanica Solo

Electra Meccanica adlı bir şirket yanında herhangi bir yolcu bulundurmak istemeyen ya da yalnızlığı sevenler için Solo adlı yeni tek kişilik elektrikli aracını tanıttı.

Bazen birisi sizden kendisini bir yere bırakmanızı isteyebilir ki bu hiç de şaşırılacak bir durum değildir. Electra Meccanica size "Hayır" demenin kolay yolunu sunuyor. Şirketin, CES 2018'de tanıttığı araç düşük emisyonlu elektrikli araç özelliğine bir de yalnızlığı vaat ediyor. Electra Meccanica'nın bu tip bir araç geliştirmesinin sebebi ise gayet bilimsel bir gerçeğe dayanıyor. Ülkemizde olduğu gibi Amerika'da da birçok insan işe arabayla gidiyor. Bunu yaparken de genellikle sürücü koltuğunda oturan kendisinden başka hiç kimse araçta bulunmuyor.

Amerikalıların %80'inin kişisel araçlarıyla işe gittiğini farkeden Electra Meccanica, çoğunlukla yalnız seyahat eden bu kişilere hem daha ekonomik bir yolculuk sunuyor hem de sıkışık trafiğe daha küçük bir araçla kısmi bir çözüm sağlamayı hedefliyor. Electra Meccanica'nın CEO'su Jerry Kroll yaptığı açıklamada, "Gelecek kuşaklar için daha temiz bir gezegene yatırım yapmak için rol oynamaya çalıştığımızı sadece söylemek istemiyoruz, göstermek istiyoruz" ifadelerini kullanıyor. Kroll, Solo'nun iki kapısının ve üç tekerleğinin ve bir de görevinin olduğunu belirtiyor: son benzin istasyonunu kapatmak.

15.500 Dolar'lık bir fiyat etiketi ile gelen Solo, üç saatte tam dolan bir lityum iyon pile sahip. En yüksek hızı 130 kilometre olan araç 0'dan 100'e de 8 saniyede ulaşıyor. Solo'nun menzili ise 160 kilometre kadar. Aracın tasarımına bakılırsa, bir tabuta sıkışmışlık hissini asla barındırmıyor. Öte yandan araç 285 litrelik de bir bagaj hacmi sunuyor. Yalnız bir kişi için oldukça şık görünümlü bir araba olmasa da Solo, hem maliyeti hem de trafik problemine olan katkısıyla oldukça kullanışlı duruyor. Siz böyle bir arabaya sahip olmak ister miydiniz?