Tek Videoda 13 Farklı Dünya Rekoru Kıran Manyak Ekip

YouTube’un en eğlenceli ekiplerinden olan Dude Perfect, tek bir videoda 13 ayrı dünya rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazdırdı.

Uzak bir yerden basket atma temalı videoları hatırlarsınız. Hatta bunun için ilk ortaya çıkan popüler video “Yok Artık Lebron James” idi. Bir potadan diğerine basket atan Lebron’un bu dillere pelesenk olan reklamı sonrası artan bu tarz rekor denemelerinden en büyüğünü ise Dude Perfect yapıyor.

Amerika’da Texas Christian Üniversitesi’nin stadına giden ekip, yanlarında bir de Guinness Dünya Rekorları Hakemi olan Michael Empric’i de götürerek 13 farklı dünya rekoru denemesi yapıyor.

“Dünyanın En Uzun Basket Atışı”, “Dünyanın En Uzak Gözü Bağlı Kurtarışı”, “Dünyanın En Uzun Ayakla Basket Atışı”, “Dünyanın Seri Şekilde En Fazla Top Atış & Tutuşu”, “Dünyanın En Uzun Ayakla Top Tutma”, “1dk’da En Fazla Tek Elle Top Tutma”, “1dk’da En Fazla Tekerleğin İçinden Top Geçirme”, “Dünyanın En Uzak Hareketli Hedef Vuruşu”, “Dünyanın En Uzak Hareketli Gözü Bağlı Kurtarışı”, “Dünyanın En Uzak Ters Kurtarışı”, “Dünyanın En Uzun Pası (Tekerlekten Geçirme)”, “Dünyanın En Yüksekten Basket Atışı” ve “Dünyanın En Yüksek Pası” olacak şekilde toplamda 13 ayrı dünya rekoru kıran ekip, her birini Guinness Rekorlar Kitabı’na ekletmeyi başarıyor.

Biz de lafı fazla uzatmadan rekorlarla dolu videoyu sizlerle baş başa bırakıyoruz;