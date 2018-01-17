Bir sanatçı, kıyamet sonrası dünyaya olan ilgiyle günümüz teknoloji devlerini logo-type sembollerini bir araya getirdi. Eğer bir anda dünyayı terk etseydik ya da kıyamet kopsaydı, bu şirketlerin logoları nasıl görünecekti?

Facebook, Google ve diğer teknoloji devleri hiç şüphe yok ki geleceği inşa ediyorlar. Ancak bir anda inşa edilen o geleceği kaybetsek ve yüzlerce oyuna ve filme konu olan kıyamet sonrası dünyada kendimizi bulsak ne olur?

Grafik sanatçısı Andrei Lacatusu'nun yeni başlattığı proje, hem dijital dünyanın oluşturduğu soyut kavramlar algınızı gerçeğe taşıyor, hem post-apokaliptik bir dünyanın kapılarını aralıyor, hem de bunu sadece teknoloji devlerinin güncel logo-type tasarımlarını kullanarak yapıyor.

Sanatçının “Sosyal Çürüme” adını verdiği eserleri, ironik bir şekilde sosyal medya kullanıcıları tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Adobe Photoshop, Autodesk 3DS Max ve V-Ray adı verilen bir dizi yazılımı kullanan sanatçı, görüntüleri muazzam detaylarla gerçekçi kılmayı başarmış.

Google ve Facebook gibi devlerin ölümsüz olduklarına yönelik algınızı bükecek çalışmalara gelin daha yakından bakalım: