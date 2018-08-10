Henüz hiçbir ürün ortaya koymadan 7 milyar dolara yakınr yatırım alarak, aslında ne kadar önemli bir proje olduğunu belli eden Magic Leap sonunda piyasaya çıktı.

Magic Leap için bir VR gözlüğü demek belki de doğru olmayacaktır. Nitekim VR gözlükleri sizi içinde bulunduğumuz dünyadan koparıp, bambaşka bir diyara götürüyor. Magic Leap'in yapmaya çalıştığı şey ise gerçekliğini yaşadığımız dünyayı baştan sona değiştirmek.

Bu teknolojinin ne kadar devasa bir adım olduğunu şöyle özetleyebiliriz: Bugün fiziksel olarak dokunmanızı gerektiren ve bu şekilde kullandığınız bütün teknolojileri baştan sona değiştirebilir. Akıllı telefon kullanmak için, televizyon izlemek için, müzik dinlemek için hiçbir şeye dokunmanız gerekmediğini düşünün; tek yapmanız gereken ultra gerçekçi görüntülerle bu cihazları kontrol etmek olacak.

Elbette bu verdiğimiz örnekler şimdinin teknolojisi değil. Magic Leap, bu iddiaları şu an zaten taşımıyor. Yapımcılarının hedefi gelmiş geçmiş en iyi artırılmış gerçeklik cihazı olmaktı ve daha şimdiden bunu başardılar. Elbette bu tip bir cihazın bir bedeli var: Alibaba ve AT&T gibi birçok mecrada satışa sunulan cihazın fiyatı 2.300 dolar olarak belirlendi.

Cihazı deneyen şanslı azınlık, cihazın takip sisteminin gayet iyi olduğunu ama artırılmış gerçeklik ile gelen görsellerin animasyonlarında bir takım sıkıntılar olduğunu belirtiyor. Ancak bunun firmware yoluyla düzeltilebilecek küçük bir sorun olduğu eklenmiş. Eğer siz de bu teknolojiyi hayal etmekte zorlanıyorsanız, aşağıda sizleri birkaç video bekliyor.