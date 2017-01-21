Teknostore’da Sınırlı Bir Süre İçin Karne İndirimleri Başladı!

Teknostore, dün yarı yıl tatiline giren öğrenciler için karne indirimi dönemini başlattı.

Dün, yani 20 Ocak 2017 Cuma günü karnelerini alarak tatile giren öğrenciler için birçok mağazada olduğu gibi Teknostore da yarıyıl tatili şerefine sınırlı bir süre için karne indirimi dönemini başlattı.

Onlarca üründe yapılan indirimler göze çarparken biz de bu yazımızda sizler için bu indirimlerden 5 tanesini derledik.

Yarı yıl tatilinde ilginç ve son dönemlerin popüler bir ürünü olan drone ile yarıyıl tatilinizi keyiflendirebileceğiniz UdiR/C UFO Mini Drone, başlangıç seviyesi için oldukça yeterli ve uygun bir drone olarak dikkat çekiyor. Akrobatik hareket kabiliyetini 6 yönlü gyro desteğiyle kazanan drone, çocuk yaşlı demeden herkes için başlangıçta kullanılabilir bir drone olarak uygun fiyatıyla da dikkat çekmekte.

Teknostore’un açık ara en popüler ürünü olarak satış rekorları kıran VR Shinecon sanal gerçeklik gözlüğü karne dönemine özel 54.90TL yerine 39.90TL fiyatıyla yarıyıl tatilinde klasik bilgisayar ve konsol oyunları yerine cep telefonunuzdan sanal gerçeklik dünyasına adım atmanızı sağlayacak.

Çin’in Apple’ı olarak lanse edilen Xiaomi’nin ise tüm güvenlik standartlarından geçmiş, patlamaya ve yanmaya karşı korumalı yapısıyla dikkat çekiyor. Üzerindeki bandrolünden de ürünün Türkiye piyasasında çokça bulunan sahteleri yerine orijinal olduğunu da görebileceğiniz Xiaomi Powerbank ile telefonunuzu batarya kapasitesine göre 1 ile 3 defa arasında şarj edebilirsiniz.

Piyasada özellikle Apple’ın AirPods modelini sunmasıyla tekrar popülarite kazanan bluetooth kulaklıklar arasında uygun fiyatına rağmen kalitesiyle ön plana çıkan LinkTech Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık, rakipleri en az 500TL ve üzeri fiyata sahip iken uygun fiyatıyla da genel kitle tarafından alınabilir olarak dikkat çekiyor. Telefonlarınızda jack girişi olmaması ya da olsa bile kulaklıkların kablo karmaşasından kurtulmak isteyenler için bire bir.

İndirime girmesiyle Teknostore’daki en iyi fiyat/performans akıllı bilekliği haline gelen Veryfit ID115 ile 0.86 inç OLED ekranı üzerinden saat ve kalori/nabız kontrolü yapabilir, günlük spor verilerinizi, uyku takibinizi vb bir akıllı bileklikte bulunması gereken tüm özellikleri Veryfit 2.0 uygulaması üzerinden cep telefonunuz ile takip edebilirsiniz.

Sonuç olarak yukarıda verdiğimiz 5 örnek dışında onlarca ürünlerde yapılan indirimler ile Teknostore’un karne indirimlerinin hepsine buradaki bağlantıdan ulaşabilir, gerek çocuklarınıza, kardeşinize karne hediyesi olarak bu ürünlerden satın alabilir, ya da kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda tüm ürünlerimize göz atarak seçim yapabilirsiniz.