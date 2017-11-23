Evinizdeki tüm yüzeyleri, normal boyalardan farklı olarak koruyabileceğiniz "Belay Boya" nasıl kullanılır? Detaylarını paylaşıyoruz!

Cihazlarınızı benim gibi koruyorsanız, muhtemelen yeni bir telefonu kutudan çıkardığınız anda takmaya hazır bir ekran koruyucunuz var demektir. Peki evinizdeki diğer yüzeyleri de bu şekilde korumak istemez misiniz? Bunu ekran koruyucusu mantığıyla kullanabileceğiniz bir boyayla yapabilirsiniz.

Bir zanaat projesinden sonra parmaklarınızın üzerinden kuru beyaz tutkalı soymuşsanız, bu boyanın uygulanışını da kolaylıkla kavrayabilirsiniz. Bu malzeme, ahşap, fayans, seramik ve pürüzsüz taş gibi yüzeylerde de oldukça etkili. Bununla birlikte, muhtemelen kurutulduktan sonra Belay boyasının aslında soyulabileceğinden emin olmak için önce küçük, görünmeyen bir bölümü test etmek isteyebilirsiniz. Gözenekli yüzeylerde işe yaramayacağını belirtelim, bu nedenle pahalı deri eşyalarınızı bu malzemeyle korumayı şimdilik unutun.

Akıllı telefonunuzda yıllarca kullandığınız bir ekran koruyucunun aksine, birkaç ayda bir Belay boyasını soymanız gerekmekte. Çünkü belli bir süreden sonra uygulandığı her yere kalıcı hale gelebilmesi ihtimali bulunuyor. Kristal berraklığında veya yumuşak mat kaplamalı tek bir şişe Belay’ın, 145 dolar olduğunu ve size o kadar da ucuza gelmeyeceğini belirtelim. Çünkü Belay'ı şu an sadece Japonya'da satışa sunuluyor.

Tabi eşyaların hasar almasını engellemek için hiç çocuk sahibi olmamakta bir çözüm olabilir. Ya da babannelerinizin yaptığınız gibi sahip olduğunuz her mobilyaya dantel de koyabilirsiniz. Seçim sizin :) Bu materyal hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemize gelse kullanır mıydınız?