Mobil oyun sevenler için bulunmaz oldukça kullanışlı bir aksesuar olan Sanger Joystick tüm dokunmatik ekranlı telefonlar ile kullanılabilir.

Tamamen analog olarak çalışan Sanger Mini Joystick, dokunmatik ekran etkileşimi için elektriksel iletken bir madde ve 360 derece hareket imkanı için PVC yaydan oluşmaktadır. Telefon ekranına vakum sayesinde sabitlenen Joystick, defalarca takılıp çıkartılabilir. Tüm kapasitif ekranlı telefonlarda kullanılabilen Sanger Mini Joystick her türlü ekran koruyucu film, 3D cam ya da kırılmaz cam ürünlerinin üzerinde çalışabilir.

Özellikle futbol, yarış, RPG ya da FPS oyunlar için kullanışlı olan Sanger Mini Joystick, sadece 2g ağırlığa sahiptir, 2.8cm çapı ile ekranda oldukça az yer kaplar. Satın almak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz. Daha fazla detay aşağıdaki inceleme videosuna göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 8'de test ettiğimiz Sanger Mini Joystick ile Real Racing 3 ve Dead Trigger 2’yi oynadık.