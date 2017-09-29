Telefonun bataryasını artırmak için kullanabileceğiniz 10 yöntem açıkladık. Bu yöntemleri kullanarak telefonun batarya süresini artırabilirsiniz.

Telefonunuzun pili bir günü çıkarıyor mu? Akıllı telefonlarımız genelde akşamı zor ediyorlar. Bazen şarja takmadan bir günden fazla kullanmak gerekebilir, akşam eve geç gelmek gibi olaylardan bahsediyorum. Bu gibi olaylarda telefonunuzun pilinin size engel olmaması için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Eminim birazdan sayacağım 10 taktiğin büyük çoğunluğunu biliyor, bilmediklerinize de mantık yürütüyorsunuzdur, ancak biz yine de tek bir haberde hepsini birleştirelim istedik.

Şarj bağlantı noktasını temizleyin

Bu özellik ihtiyaç duyduğunuzda değil, ihtiyaç duyarsanız diye yapmanız gereken bir özellik. Temizleme işleminin ardından telefonunuz daha hızlı şarj olacak ve daha güvenli bir dolum yapacak.

Parlak duvar kağıdından kaçının

Birçoğumuzun telefonu Super AMOLED ekrana sahip. Bu ekranlar siyah tonlarında fazla güç harcamazlar, hatta tam siyah pikselleri direkt kapattıkları için ekranda ciddi bir tasarruf meydana gelir. Bu yüzden telefonlarınızda siyah tonunun ağırlıkta olduğu arka planlar seçebilirsiniz.

Telefonunuzu sürekli elinizde tutmayın

İnsan vücudunun bir sıcaklığı vardır. Telefonu elinize aldığınızda bu sıcaklık telefona geçmeye başlar. Bu da bataryanın ısınmasına ve daha hızlı bataryasının bitmesine sebep olur.

Otomatik döndürmeyi gereksiz yerlerde kullanmaktan kaçının

Fazla bilinmeyen bu özellik, “ivmeölçer” isminde bir sensörü açar ve fazladan enerji tükenmesine sebep olur. O yüzden gereksiz durumlarda kapatın.

Arka planda program çalıştırmayın

Apple, Google gibi firmalar etkilemiyor dese de inanmayın onlara. Arka planda uygulamalar her zaman belirli düzeyde şarj tüketiyor. Deneyimli olarak hepimiz biliyoruz sonuçta.

Ekran parlaklığını kısın

Telefonu verimli kullanmak için ekran parlaklığını en üst düzeyde kullanabilirsiniz, ancak şarj sıkıntısı yaşıyorsanız ekranı kısarak yola devam edebilirsiniz.

Titreşimi kapatın

Telefonların titreşimleri kısa sürdüğü için batarya yönünden sıkıntı yaratmayacağı düşünülse de, bütün gün gelen bildirimler göz önüne alındığında bataryadan ciddi bir pay aldığını söylemek mümkün.

Ekranınızın zaman aşımını düşürün

Telefonun ekranını açık unuttuğunuz anlarda hayat kurtaracak bu özelliği kullanmayı ihmal etmeyin. Eğer çok unutkan biriyseniz telefonunuzun ekranını sizin yerine kapatacaktır.

GPS, Bluetooth ve WiFi’yi kapatın

Bunları zaten biliyorsunuz. Bunların her biri farklı bir donanımı açıyor. Bu yüzden işinize yaramayanları kapalı tutun. Apple, yok efendim artık enerji tüketmiyor gibi açıklamalar yapıyor olsa da, bizim yörelerimiz ve adetlerimiz gereği, kullanılmayan şeyler kapatılır. Kapatın onları da. Devir tasarruf devri sonuçta.

Telefonu kapatın

İyice abarttın artık diyebilirsiniz, ancak belirtelim. Telefonu alarm olarak kullandığınızı biliyorum, ancak en azından tatil gününüzde gece telefonu kapatıp 9-10 saat bataryanın soğumasını ve aksaklıkların giderilmesini sağlayabilirsiniz. Bu uzun vadede batarya ömrünü uzatacaktır.