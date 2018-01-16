Mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni bir merkezi olmayan kripto para birimi için Blok Zinciri platformu geliştiriyor. Bunun için TON adındaki bir platformu ve onun kripto parası olan Grams’ı rekor bir başlangıçla piyasaya sokmak için kolları sıvadı.

2017’nin yükselen markası ve mesajlaşma uygulaması olan Telegram, aylık 170 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Şubat 2018’de hazır olacak yeni kripto para girişimiyle Mart ayında halka açık satışlara başlanacak.

Telegram hem Şubat ayında hem de Mart ayında 600’er milyon dolarlık satış bekliyor. Eğer beklentisi gerçekleşirse, geçtiğimiz eylül ayında bulut depolama sağlayıcılarından oluşan bir ağ için üretilen Filecoin’in 257 milyon dolarlık açılış rakamını geçecek.

Telegram, TON adını verdiği bir platform ile birlikle, “yeni nesil kripto para birimleri ve merkezi olamayan uygulamalar barındıracağından” söz ediyor. TON (Telegram Open Network) adı verilen bu sisteme dahil olmak isteyen yatırımcılar, Aralık 2018’e kadar katılım sağlamak için Gram olarak adlandırılan kripto paradan satın alabilecekler.



Telegram CEO'su Pavel Durov

Telegram, kripto para birimlerinin 2019 yılına kadar büyük borsalarda listelere girmesini beklemiyor. İnsanların günlük hayatlarına bir değer olarak girmeyi başaran ve aktif olarak kullanılan bir kripto para birimini henüz göremediklerini belirten platform, bu boşluğu doldurmak için hazırlandıklarını belirtiyor.

Bitcoin veya diğer kripto para birimleri piyasa hacimleri açısından yüksek boyutlara ulaşırlarken, nakit veya kredi kartı gibi materyallerin yerini alamadılar. Bu birimler bir para birimi olmaktan uzaklaşıp yatırım aracı haline geldiler.

Telegram tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Telegram, şifrelenmiş merkezi olmayan veri depolama alanındaki uzmanlığını, hızlı, doğal ve ölçeklenebilir çok bloklu zincir mimarisi oluşturmak için kullanacak. TON, merkezi olmayan bir süper bilgisayar ve değer transfer sistemi olarak kabul edilebilir. Minimum işlem süresini maksimum güvenlik ile birleştirerek TON ile birlikte, yeni merkezi olmayan ekonomi için Visa ya da Mastercard’a alternatif sunacağız.”

Şirket, kurulan sistemin güçlenmesi için nitelikli yatırımcılara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle ay sonundan itibaren bu yatırımcılardan niyet mektupları kabul etmeye başlayacak. İlk defa yatırım yapacak olanlar TON platformuna halk satışından %60 daha ucuz girecekler.

Toplanan destek fonlarının %80’inden fazlası TON platformunun ekipmanları, bant genişliği, kullanıcı doğrulama maliyetleri için harcanacak. Kalan kısımları ise ofisler, hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ayrılacak.

Bakalım Telegram’ın bu girişimi yüzleri güldürecek mi? Açıkçası saniyede 65.000 işlemin yapıldığı Visa sistemlerine doğrudan rakip olmak çok iddialı geliyor. Hep birlikte göreceğiz.