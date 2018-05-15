Tenacious D Severlere Müjde, Pick of Destiny 2 Geliyor!

Atlanta'da düzenledikleri konserde Jack White önderliğindeki Tenacious adlı grup, serinin 2. filminin Ekim ayında izlenebileceğini müjdeledi.

2006 yapımı Tenacious D - Pick of Destiny filmi hatrı sayılır bir başarıya ulaşmış, kendine global anlamda hayran kitlesi kazandırmış bir filmdi. Filme ait sahneler, aradan geçen 12 yıla rağmen hala Youtube’da oldukça fazla izlenirken çoğu hayran tarafından bir klasik olarak görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde filmin hayranlarına veya bu haber sayesinde ilk filmi izleyerek sevebilecek okuyucularımıza müjdeli bir haber geldi. Aynı zamanda bir müzik grubu olan iki kişilik Tenacious D, Atlanta’da verdikleri bir konser sırasında Pick of Destiny'nin devam filminin Ekim ayında yayınlanacağını duyurdu.

Komedi dünyasının bilinen isimlerinden olan Jack Black önderliğindeki grup, filmin yayınlanacağı platform konusunda henüz bir anlaşmaya varmadıklarını da ekledi. Nirvana’nın efsane davulcusu ve şimdiden Foo Fighters vokali Dave Grohl’un ilk filmde de olduğu gibi oynayıp oynamayacağı henüz belli olmasa da büyük bir ihtimalle kendisini tekrar beyaz perdede görme şansına erişeceğiz.

Bir kaç ay içinde tüm detaylarının netleşmesi beklenen Pick Of Destiny 2’den önce, sizi serinin ilk filminde oldukça sevilen müzikal bir sahne ile baş başa bırakıyoruz, iyi seyirler.