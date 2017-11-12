Ünlü Oyunun Chat'i Malware Endişesiyle Kullanıma Kapatıldı!

Kore yapımı ünlü online oyun Tera'nın mesajlaşma arayüzü, "Malware" yayılabileceği endişesiyle kapatıldı.

Ülkemizde de oyuncu kitlesine sahip olan ve geliştiriciliğini En Masse Entertainment ve Playerunknown's Battlegrounds'un geliştiricisi Bluehole Studio'nun yaptığı Tera Online'ın, oyun içi mesajlaşma özelliği klanlar arası mesajlaşma dışında kullanıma kapatıldı. HTML tabanlı olan mesajlaşma özelliğinin kapatılmasının en büyük sebebi ise, yazılım tabanının iyi yapılmamasından dolayı "Malware" yani "kötü amaçlı yazılım" yayılması için kullanılabilecek olması.

Meselenin oyunun ABD'deki sıkı takipçilerin, oyunun resmi Discord kanalı üzerinden yaptığı raporlamalarla ortaya çıktığı düşünülüyor. Başta bu kötü amaçlı yazılım yayma ihtimali farkedilse de, oyunun geliştiricileri bir süreliğine bu yöntemlerin farkedilmesi zor olduğundan, hatayı düzeltme çalışmaları sırasında mesajlaşma özelliği kapatılmamış. Ancak daha sonra bir reddit kullanıcısı örnek olarak bir "malware" yazarak bunu video çekip geliştiricilere e-posta yoluyla göndermiş.

Bu süreçten sonra işlerin ne kadar ciddileştiğini anlayan Bluehole Studio ve En Masse Entertaintment yetkilileri, hata çözülene kadar mesajlaşma özelliğini, klanlar dışındaki tüm kullanıcılara kapatma yoluna gitmişler. Oyunu oynayan takipçilerimiz ise üzülmesin, çünkü bir sonraki güncellemeyle oyun içi mesajlaşmanın yeniden açılacağı, oyunun yayıncıları tarafından belirtilmiş. Siz ne düşünüyorsunuz?