Tesla ile Bir Türk Şirket Arasında İş Sözleşmesi İmzalandı

Gersan, yapmış olduğu açıklamada Tesla Motors Netherlands B.V. (Tesla) ile Tek Taraflı Gizlilik Sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme yapan Elon Musk, ticaret hacmini Türkiye’ye doğru kaydırmak istediklerine yönelik bazı söylemlerde de bulunmuştu. Avrupa’da temelleri daha önce atılan ve günümüzde kullanımına başlanan elektrikli araçlar için geliştirilmiş şarj istasyonlarını artık ülkemiz için de konuşmaya başlayabiliriz.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ., Tesla Motors Netherlands B.V. (Tesla) ile Tek Taraflı Gizlilik Sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na iş sözleşmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile şirketimiz arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır. Tesla, bu amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya özel bilgileri açıklayabilir.”

Gersan, Tesla ile yaptığı anlaşma öncesinde de aslında ülkemizin bazı bölgelerinde hizmet veriyordu. Fakat işin içine Tesla girince durum değişiyor tabii. Anlaşma ile hem verilecek olan hizmetin kalitesinin hem de şarj istasyon noktalarının artacağını düşünüyoruz.