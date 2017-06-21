Tesla Model S ile Tek Şarjda 900 KM Gittiler!

Tesla'nın en iyi modeli Model S ile normal menzilinin 400 KM üzerine çıkılarak yeni bir rekor kırıldı.

Elektrikli otomobil alanında en gelişmiş araçları üreten Tesla, menzil alanında yine bir rekor kırdı.

Resmi olarak tek şarjla 542 kilometre menzile sahip Tesla Model S P100D, doğru sürüş teknikleriyle desteklendiğinde bu değer 800 kilometrelere kadar ulaşabiliyor.

Sahip oldukları aracın sınırlarını görmek isteyen iki ilgili kişi, Belçika’da bir pistte saatte 40 kilometre hızla 24 saat boyunca aracın bataryası artık yeter diyene dek giderek bu rekora ulaşmayı başardılar.

Bu olayın tabi ki gerçek hayatta olması mümkün değil, çünkü bunu yapabilmek için çok düşük hızlarda, klimasız, hatta öndeki aracın hava akımında yarattığı boşluktan yararlanarak ve enerji tüketen her şeyden kaçınarak hareket ediyorlar. Bu da lüks bir otomobilin kullanılma amacına ters düşüyor.

Bu gönderinin paylaşılmasının ardından Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk’dan yanıt gecikmedi. Bu durumdan etkilenmeyen Musk, doğru lastiklerle 1000 kilometreden fazla gitmenin mümkün olduğunu tweetinde ifade etti.