Kendi Kendine Giden Tesla Araçlarının Çiplerini AMD Üretecek

Kendi kendine giden araçlarda taraflar seçiliyor. Yüksek bir işlemci gücü gerektiren kendi kendine gitme özelliği için Tesla ile AMD ortaklık kurdu.

Kendi kendine giden araçlar, her zaman merak edilen bir detay olmuştur. Son yıllarda Tesla’nın yaptığı adımlarla caddelere çıkmaya başlayan bu araçlar, 2019 yılına kadar çok daha güçlü bir şekilde yollara düşmeyi hedefliyor.

Bildiğiniz gibi bir aracın kendi kendine gitmesi için, çeşitli kamera ve sensörler yardımıyla yolları anında simüle ederek karşısına çıkan her şeyi göz önünde bulundurması gerekiyor. Böyle bir işlem için sıradan bir işlemciden fazlası gerekir. CNBC’nin yayınladığı yeni rapora göre Tesla bu işlemci için AMD’le birlikte çalışıyor.

İşlemci üretimi konusunda Intel’in en büyük rakibi olan AMD, araçta bulunan çeşitli kameralar ve sensörler tarafından üretilen tüm telemetri ve verileri işlemek için yeterli olacak bir işlemci üzerine çalışıyor. Intel’in Alphabet’s Waymo’ya(Google) destek vermesinden dolayı, bu alanın en büyük adayı haliyle AMD oluyor.

Ayrıca, Toyota, Audi ve Volvo’da grafik kartı üreticisi Nvidia ile ortaklıklarını sürdürüyor. Her firmanın bir taraf seçtiği yeni sektörde galip kim olacak bilinmez, ancak 2019-2020 yılına kadar kendi kendine giden araç sektöründe çok ciddi atılımlar olması bekleniyor.