Supercharger'lar Güneş Enerjisi ve Akü Gücüyle Çalışacak!

Elon Musk'ın tweetine göre, Tesla Supercharger istasyonları, tümüyle güneş enerjisi ve akü gücüne dönüştürülecek.

Elon Musk'ın tweetine göre, Tesla Supercharger istasyonlarının güneş enerjisi ve akü gücüne dönüştürülerek, elektrik şebekesinden tamamen çıkarılacağını belirtti.

Bu hamle, şirketin bu yılın başlarında, Supercharger'ların ağını ikiye katlayarak yıl sonuna kadar toplam sayısını 10.000'e çıkaracağını duyurmasından sonra gerçekleşti. Ayrıca 2017'nin sonuna kadar Model 3 arabaların sevkiyatı başlayacak ve Supercharger'lar da gerekli hallerini alacaklar.

Şirket, Nisan ayında, yeni Supercharger'ların bazılarının güneş enerjisiyle çalışacağını söylemişti. Ancak tüm Supercharger'ların dönüşeceği planından bahsedilmemişti. Bu haber bize ilk kez ulaştı.

Ayrıca yapılan açıklamalarda, bu değişimin, şirket açısından daha yararlı olacağı vurgulandı. Fakat Elon Musk'ın daima savunduğu 'elektrikli otomobil' konseptini neden terkedeceği bilinmiyor. Yine de Elon Musk, tüketicilerin, ne olursa olsun fosil yakıt kullanmaktan vazgeçmeleri gerektiğini vurguluyor.